Tutuklu savcıyı 11 aydır hiç açık görüşe çıkarmadılar





Diğer tutuklulara, anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarıyla 1 saat kapalı görüş izni verilirken, Harun Güven'e yarım saat ve sadece eşi ve çocukları ile görüşmesine izin veriliyor. Bu duruma dilekçe ile itiraz edilse de mahkemeler bugüne kadar işin esasına hiç girmeyip sürekli yetkisizlik kararı vererek sürüncemede bırakıyor.



Yaklaşık 11 aydır hiç açık görüş izni verilmemesi çok ciddi bir hak ihlali olduğu belirtiliyor

Harun Güven ise o tarihten beri Alanya'da tutuklu. Diyarbakır Başsavcılığından verilen talimat nedeniyle, tutuklandığı tarihten bu yana Harun Güven'e hiç açık görüş izni verilmedi. Kapalı görüşler de diğer tutuklu hakimlere göre daha kısıtlı.