Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu savcıyı 11 aydır hiç açık görüşe çıkarmadılar /06 Haziran 2017 16:21

Tutuklu savcıyı 11 aydır hiç açık görüşe çıkarmadılar

Binlerce hakim ve savcı 15 Temmuz'dan bu yana, çoğu da tek kişilik hücrede tutuklu olarak bulundurulurken içlerinde hiç açık görüşe çıkmamış olanların var olduğu belirtiliyor.

SHABER3.COM

Tutuklu yargı mensuplarının durumlarını paylaştıkları justiceheldhostages.blogspot.com sayfasında yer alan habere göre Harun Güven Diyarbakır Cumhuriyet savcısı iken 15 Temmuz sonrası gözaltı kararı verilmesi üzerine hakim olan eşi  Latife Nazlı Güven ile birlikte Alanya'da adliyeye giderek teslim oldular. Latife Nazlı hanım, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Harun Güven ise o tarihten beri Alanya'da tutuklu. Diyarbakır Başsavcılığından verilen talimat nedeniyle, tutuklandığı tarihten bu yana Harun Güven'e hiç açık görüş izni verilmedi. Kapalı görüşler de diğer tutuklu hakimlere göre daha kısıtlı. 

Diğer tutuklulara, anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarıyla 1 saat kapalı görüş izni verilirken, Harun Güven'e yarım saat ve sadece eşi ve çocukları ile görüşmesine izin veriliyor. Bu duruma dilekçe ile itiraz edilse de mahkemeler bugüne kadar işin esasına hiç girmeyip sürekli yetkisizlik kararı vererek sürüncemede bırakıyor. 

Yaklaşık 11 aydır hiç açık görüş izni verilmemesi çok ciddi bir hak ihlali olduğu belirtiliyor
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