Samanyolu Haber /Spor / Arda Turan Milli Takım kampından gönderildi /06 Haziran 2017 16:24

Arda Turan Milli Takım kampından gönderildi

Gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan Milli Takım kampından gönderildi

Arda Turan Milli Takım kampından gönderildi

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, uçakta gazeteci Bilal Meşe'nin boğazına sıkan ve sinkaflı küfürler eden Arda Turan'ı kamptan gönderdi.

Turan ayrıca Kosova maçı kadrosundan da çıkarıldı.
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