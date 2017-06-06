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Arda Turan Milli Takım kampından gönderildi
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Arda Turan Milli Takım kampından gönderildi
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06 Haziran 2017 16:24
Arda Turan Milli Takım kampından gönderildi
Gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan Milli Takım kampından gönderildi
Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, uçakta gazeteci Bilal Meşe'nin boğazına sıkan ve sinkaflı küfürler eden Arda Turan'ı kamptan gönderdi.
Turan ayrıca Kosova maçı kadrosundan da çıkarıldı.
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Arda Turan Milli Takım kampından gönderildi
Gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan Milli Takım kampından gönderildi
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
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