Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu kaldığı cezaevindeki ankesörlü telefondan vatandaşları dolandırdı /17 Ocak 2019 13:06

Tutuklu kaldığı cezaevindeki ankesörlü telefondan vatandaşları dolandırdı

Tokat’ta açık cezaevinde hükümlü olan kişi ankesörlü telefonla aradığı şahsa kendini doktor olarak tanıttı, keçi isteyerek dolandırdı.

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Edinilen bilgiye göre, Sinop'ta dolandırıcılık suçundan hükümlü M.V. (47), cezaevinin ankesörlü telefonuyla Tokat'ın Erbaa ilçesinde hayvancılıkla uğraşan D.K.'yı (50) arayarak kendini doktor olarak tanıttı. Parasını daha sonra vermek şartıyla 4 adet keçi isteyen dolandırıcı, bir gün sonra şahsı yine arayarak 5 adet keçi daha istedi. 9 keçiyi dolandırıcının yönlendirdiği şahsa teslim eden D.K., kendisini ertesi gün tekrar arayan şahsın 6 adet daha keçi istemesi üzerine jandarmaya haber verdi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan takip sonucunda, Erbaa Merkez Evyaba Mahallesi'nde ikamet eden bir şahıs keçileri ahırına indirirken yakalandı. Suça karıştığı tespit edilen 3 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 15 keçi bulunarak sahibine teslim edildi.
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