TMSF gasp edilen iki şirketi satışa çıkarıyor

TMSF’nin konuya ilişkin ilanları Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.







Buna göre, Mer Su Ürünleri Hayvancılık Nakliye Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait alabalık yetiştirme çiftliğinde yer alan mal, hak ve varlıklar ile kira sözleşmesinden oluşan Mer Su Sutek Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, muhammen bedeli 1 milyon 515 bin lira olmak üzere 12 Şubat 2019 saat 11.30’da gerçekleştirilecek ihale ile satılacak.







Öte yandan, gayrimenkuller, menkul mallar, Türk Patent Enstitüsü nezdindeki haklar, taraf oldukları sözleşmeler ile sözleşmelerden doğan tüm varlıklardan oluşan Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de satışa çıkarıldı. Şirketin muhammen bedeli 16 milyon 400 bin lira olarak belirlenirken, ihale 13 Şubat 2019’da saat 14.30’da yapılacak.





İhaleler kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak ve açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek.”