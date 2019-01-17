Menbiç'te ABD askerlerini öldüren militanlar MİT'e mi çalışıyor?

YPG’nin kontrolündeki Menbiç’te dün bir intihar bombacısı kendini infilak ettirmiş, yerel kaynaklara göre dördü ABD askeri, dokuzu sivil ve bir YPG’li olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda en az 20 kişi de yaralanmıştı.







IŞİD’e yakınlığıyla bilinen haber ajansı Amak, örgütün saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu.







Menbiç Askeri Konseyi ise yeni saldırılar planlayan ve Türk istihbaratından emir alan militanların tutuklandığını savundu. Yapılan açıklamaya bir hücre evine yapılan baskında ‘Türkiye ile birlikte hareket ettiği' öne sürülen yedi kişi yakalandı.





Gelen bilgilere göre yapılan baskında el bombaları, Kalaşnikof ve M6 tüfekleri de dahil olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.