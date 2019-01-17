Samanyolu Haber /Gündem / Menbiç'te ABD askerlerini öldüren militanlar MİT'e mi çalışıyor? /17 Ocak 2019 13:04

Menbiç'te ABD askerlerini öldüren militanlar MİT'e mi çalışıyor?

Menbiç Askeri Konseyi, dünkü intihar eyleminden sonra yeni saldırılar planlayan ve Türk istihbaratından emir alan militanların tutuklandığını öne sürdü

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

YPG’nin kontrolündeki Menbiç’te dün bir intihar bombacısı kendini infilak ettirmiş, yerel kaynaklara göre dördü ABD askeri, dokuzu sivil ve bir YPG’li olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda en az 20 kişi de yaralanmıştı.

IŞİD’e yakınlığıyla bilinen haber ajansı Amak, örgütün saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu.

Menbiç Askeri Konseyi ise yeni saldırılar planlayan ve Türk istihbaratından emir alan militanların tutuklandığını savundu. Yapılan açıklamaya bir hücre evine yapılan baskında ‘Türkiye ile birlikte hareket ettiği' öne sürülen yedi kişi yakalandı.

Gelen bilgilere göre yapılan baskında el bombaları, Kalaşnikof ve M6 tüfekleri de dahil olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
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