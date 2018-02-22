Tutuklu gazeteciler için karar duruşmaları başladı

Aralarında Murat Aksoy ve Atilla Taş’ın bulunduğu 29 kişinin “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.





İlk duruşması 27-31 Mart 2017 tarihlerinde görülen dava kapsamında bazıları tahliye edilen gazetecilerden 19'u halen tutuklu bulunuyor.





Davanın 6 Şubat günü görülen duruşmasında savcı önceki duruşmalarda tahliye edilen gazeteci yazar Murat Aksoy, hâlen tutuklu bulunan Türk Solu dergisi yazarı Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve tutuksuz yargılanan Muhterem Tanık dışındaki tüm sanıkların “terör örgütü üyeliği” suçundan cezalandırılmalarını istemişti. Savcı bu kapsamda önceki duruşmalarda tahliye edilen eski şarkıcı ve kapatılan Meydan gazetesi köşe yazarı Atilla Taş, kapatılan Zaman gazetesi haber müdürü Ali Akkuş, Aksiyon dergisi muhabiri Bünyamin Köseli ve Bugün gazetesi muhabiri Cihan Acar’ın yeniden tutuklanmalarını istemişti.





Savcı, Aksoy, Çulhaoğlu ve Tanık’ın ise “örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmaksızın bilerek ve isteyerek örgüte yardım etme” suçundan cezalandırılmalarını talep etmiş, bu kapsamda Çulhaoğlu’nun tahliyesini istemişti.





Dava kapsamında 13 sanık hakkında “terör” suçlamalarına ek olarak “anayasal düzeni ve hükümeti devirmeye çalışmak” suçlamaları da yöneltilmişti. Savcı mütalaasında 13 sanığın bu suçlamalardan beraat ettirilmelerini talep etti.





Mütalaada haklarında yakalama kararı bulunan gazeteciler Said Sefa ile Bülent Ceyhan’ın dosyalarının dava dosyasından ayrılması da istenmişti. Duruşma sonunda mahkeme heyeti sağlık nedenleriyle kapatılan Zaman gazetesi ekonomi muhabiri Halil İbrahim Balta’nın tahliyesini kararlaştırmış, taleplerin değerlendirilmesini ise hükümle beraber bir sonraki duruşmaya bırakmıştı.





Dava kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Koordinatörü Abdullah Kılıç, haberdar.com Haber Koordinatörü Ahmet Memiş, Zaman gazetesi muhabiri Bayram Kaya, Aksiyon dergisi muhabir ve yazarı Cemal Azmi Kalyoncu, Millet gazetesi yayın koordinatörü Cuma Ulus, Zaman gazetesi savunma muhabiri Emre Soncan, Türk Solu dergisi yazarı Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Zaman gazetesi Meclis muhabiri Habib Güler, Zaman gazetesi yargı muhabiri Hanım Büşra Erdal, Samanyolu TV muhabiri Hüseyin Aydın, subuohaber.com çalışanı Muhammed Sait Kuloğlu, Bugün gazetesi haber müdürü Mustafa Erkan Acar, Millet gazetesi Yazı İşleri Koordinatörü Mutlu Çölgeçen, Habertürk TV eski Haber Koordinatörü Oğuz Usluer, TRT muhabiri Seyid Kılıç, Millet gazetesi ekonomi editörü Ufuk Şanlı, Rota Haber internet sitesi genel yayın yönetmeni Ünal Tanık, Aktif Haber internet sitesi yazarı Yetkin Yıldız ve Zaman gazetesi yargı muhabiri Yakup Çetin hâlen tutuklu bulunuyor.