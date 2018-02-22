Burası hapishane...







Burada bir kenarda için için ağlayanı eksik olmaz,

burası mapushane burada hasret, özlem, umut eksik olmaz,

burası hapishane burada nice hatıranın anılması eksik olmaz,

pişmanlıklar, ahlar eksik olmaz,

acı ile uyumayı öğrenen insanlar eksik olmaz,

burası mapushane burada ilk öğreneceğin şey kapının senin isteğin ve iraden ile açılamayacağını bilmen,

alır başımı giderim diyerek afra tafranın geçmeyeceği yerdir.

Burası mapushane burada önce sağlık sonra moralini bozmaman gerektiğini öğreneceksin,

her şeyin vakti olduğunu bileceksin. Uyumanın, kalkmanın, yemenin içmenin...





Burada kâdir kıymet bilmenin, sevmenin değeri bilinir, olgunluğun toptan kazanılacağı öğrenilir,

küçük sıkıntıların ne kadar da önemsiz olduğu anlaşılır,

çeken bilir sözü anlaşılır, her şey içten hissedilir,

burası hapishane burada sorular bitmez, keşkeler bitmez,

bir kenarda çocuklarının fotoğrafını öpüp koklayanı eksik olmaz,

göz yaşını içine akıtanı eksik olmaz,

burası hapishane burada mektuplar eskimez, eksilmez ,

burası hapishane daracık avlusunda yürüyeni eksilmez,

dertli dertli düşüneni eksilmez,

dua edeni, rahmet bekleyeni eksilmez,

burası mapushane, burada adam olan adamlar eksilmez,





Burası mapushane;

Suçluların yurtları olduğu kadar,

Yusuflar(as) ve evliyaların da yurdu, hem masumların yurtları olmasıyla,

diğer kader mahkumlarının başka zaman bulamadığı huzurun,

"Sizler burdayken içerisi dışarıdan bize evla diyenlerin" yurdu.





Kısacası...

Burası O'nu(CC) bilip itaat edenin vicdanının bahtiyar olduğu,

O'na itaat etmeyenin ise nerede, nasıl yaşarlarsa yaşasın,

ruhlarının, kalplerinin bedbaht olduğunu anladığınız hakkal yakin medresesi...