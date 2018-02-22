Samanyolu Haber /Gündem / Pamuk: Müebbetler haksız ve acımasız /22 Şubat 2018 12:11

Pamuk: Müebbetler haksız ve acımasız

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, 6 gazeteci için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.

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Altan kardeşler ile Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 7 kişinin '15 Temmuz darbe girişimine iştirak etmek' iddiasıyla yargılandıkları davada 'anayasayı ihlal' suçundan 6 gazeteciye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Pamuk, T24'e yaptığı açıklamada, "Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen cezaları acımasız, haksız ve adaletsiz buluyorum" diye konuştu.

"Bizi birbirimize bağlayacak şey hapishane korkusu ve hiç bitmeyen tehditler değil, barış ve düşünce özgürlüğüdür" diyen Pamuk, şöyle devam etti:

"Kıyıma ve haksızlığa uğrayan kamuoyunun kırk yıldır severek, tartışarak okuduğu bu değerli yazarlar değildir yalnızca. Bu ölçüsüz kararlarla zedelenen ve tükenen toplumdaki adalet ve güven düşüncesi; demokrasi ve kanun nizam ile yönetildiğimiz inancıdır da. Bu temel duyguları kaybetmek bir milletin geleceğini zedeler. Cezalandırma ve hapse tıkma siyasetinden hükümet vazgeçmelidir. Bu kararın yeniden ele alınması lazımdır."
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