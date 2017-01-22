Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu babaya mektup /22 Ocak 2017 10:53

Tutuklu babaya mektup

Gazetecilere yönelik 'Cemaat' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Murat Aksoy'a, kızı Zehra bir şiir yazdı.

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Gazeteci Murat Aksoy, 2 Eylül 2016’dan bu yana tutuklu. Aksoy'un kızı Zehra Duru Aksoy ise bu sene karnesini babasına gösterememenin üzüntüsünü yaşıyor. Zehra bunun üzerine, hem kendisine hem de babasına bir nebze teselli olabilmesi için bir şiir kaleme almış:
 
KARNE
 
Aldım karnemi
Büyük bir sevinçle
Gösteremedim canım babama
Çok çalıştım
Başarım yüksek olsun diye
Ama boşuna
Gösteremedim canım babama
 
Olsun üzülme
Belki bir dahaki sefere
Yine aynı başarıyla
El ele tutuşup
Kutlayacağız canım babamla


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