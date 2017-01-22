Tutuklu babaya mektup

Gazeteci Murat Aksoy, 2 Eylül 2016’dan bu yana tutuklu. Aksoy'un kızı Zehra Duru Aksoy ise bu sene karnesini babasına gösterememenin üzüntüsünü yaşıyor. Zehra bunun üzerine, hem kendisine hem de babasına bir nebze teselli olabilmesi için bir şiir kaleme almış:



KARNE Aldım karnemi Büyük bir sevinçle Gösteremedim canım babama Çok çalıştım Başarım yüksek olsun diye Ama boşuna Gösteremedim canım babama Olsun üzülme Belki bir dahaki sefere Yine aynı başarıyla El ele tutuşup Kutlayacağız canım babamla



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