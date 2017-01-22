Tutuklu babaya mektup

Gazeteci Murat Aksoy, 2 Eylül 2016’dan bu yana tutuklu. Aksoy'un kızı Zehra Duru Aksoy ise bu sene karnesini babasına gösterememenin üzüntüsünü yaşıyor. Zehra bunun üzerine, hem kendisine hem de babasına bir nebze teselli olabilmesi için bir şiir kaleme almış:
KARNE
Aldım karnemi
Büyük bir sevinçle
Gösteremedim canım babama
Çok çalıştım
Başarım yüksek olsun diye
Ama boşuna
Gösteremedim canım babama
Olsun üzülme
Belki bir dahaki sefere
Yine aynı başarıyla
El ele tutuşup
Kutlayacağız canım babamla
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