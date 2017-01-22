BBC’nin ‘Trump vuruldu’ tweet’i ortalığı karıştırdı





Dünyanın en büyük televizyon kanalı BBC attığı tweet’le ortalığı karıştırdı.







İngiltere merkezli yayın kuruluşunun BBC’nin Northampton adlı Twitter hesabı, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın silahlı saldırıya uğradığını belirten bir mesaj paylaştı.





Haberde, Donald Trump’ın silahlı saldırı sonucu kolundan yaralandığı bilgisi servis edildi.













Ancak haberin doğru olmadığı daha sonra atılan tweet’le ortaya çıktı. BBC Northampton resmi hesabından yayınlanan açıklamada kamuoyundan özür dilendi ve hesabın hack’lendiği duyuruldu.





BBC hesabından atılan mesajda, bu haberi paylaşan kişinin kimliğiyle ilgili incelemelerin de sürdüğü aktarıldı.





Tweet daha sonradan BBC Northampton sosyal medya ekibi tarafından silindi. Ancak atılan tweet’e tepkiler gecikmedi. Birçok kullanıcı haberin doğru olduğunu sanıp binlerce yorum ve mesaj yazdı.