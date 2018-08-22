Tutuklu anneye ve 2 yaşındaki bebeğine 10 günlük hücre cezası verildi

Aynur hanım bebeği Furkan için verdiği sipariş'in yanlış gelmesi üzerine kantin görevlisine, bebeğinin bunu yemediğini dile getirip istemediğini belirtiyor.













Kantin görevlisi 'hem mahkumsunuz hem beğenmiyorsunuz' diyerek siparişi geri fırlatıyor. Gazioğlu'nun terbiyesizlik yapma sözüne, disiplin kurulu memura fiili saldırı ve tehdit kabul ediyor.





Disiplin kurulu ne Aynur Gazioğlunun sözlü savunmasını nede tanıkların dinlenmesine hatta olay yerini gören güvenlik kameraları görüntülerini bile incelemeye gerek duymuyor. Aynur Gazioğlu ve anne sütü ile beslenen bebeğine 10 gün Hücre cezası veriyor.





Disiplin kurulunun bu tutumu Aynur Gazioglu lehine olan durumları hiç birine değerlendirmemesinden dolayı kamuoyunda mahkumlara gözdağı ve psikolijik işkence olarak algılanmasına neden oldu. Cezanın uygulanması için İstanbul'a Bakırköy Cezaevine nakledilecek.







