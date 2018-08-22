Samanyolu Haber /Gündem / Trump’ın seçim kampanyasının başkanı Manafort suçlu bulundu /22 Ağustos 2018 13:36

Trump’ın seçim kampanyasının başkanı Manafort suçlu bulundu

ABD Başkan’ı Donald Trump'un seçim kampanyasının başkanı Paul Manafort, banka dolandırma ve vergide sahtecilik suçlamalarınından 18 suçlamanın sekizinde suçlu bulundu.

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Cumhuriyetçi Parti’nin seçim kampanyasını yürüten Paul Manafort, çıkartıldığı mahkemede kendisine yönelik dolandırıcılık ve vergide sahtecilik suçlamalarının 8 tanesine suçlu bulundu.

Yargıç, kalan 10 suçlamada beraat kararı verdi.
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