Samanyolu Haber /Dünya / Yeni para birimi de yüzde 96 devalüasyona uğradı /22 Ağustos 2018 14:38

Yeni para birimi de yüzde 96 devalüasyona uğradı

Venezuela Merkez Bankası, hiper enflasyonu düşürmeK amacıyla başlatılan radikal plan kapsamında ülkenin beş sıfır atılan yeni para birimi 'Egemen Bolivar'ın dolar karşısında yüzde 96 devalüasyona uğradığını açıkladı.

SHABER3.COM



Venezuela Merkez Bankasına göre, paradan bes sıfır atılmasının ardından bir dolar 60 Egemen Bolivar, bir Euro ise 68,5 Egemen Bolivar üzerinden işlem gördü.

Ekonomik kriz nedeniyle gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinin bulunmasında sıkıntı yaşayan ve su, elektrik ve ulaşım gibi temel hizmetlerin aksadığı Venezüella'da eski para birimi 'Güçlü Bolivar' yerine, 5 sıfır atılmış 'Egemen Bolivar' dün resmi tatil ilan edilerek yürürlüğe girmişti.

Derin ekonomik kriz
Venezüella Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega, çoğu eski Bolivar banknotunun 'bir süre daha' yürürlükte kalacağını açıkladı. Yine uygulama uyarınca,sadece en düşük değerli banknot olan 1000 Güçlü Bolivar, derhal tedavülden kaldırılacak. 10 yıl önce Maduro'nun selefi Hugo Chavez de hiper enflasyonla mücadele amacıyla Bolivar'dan 3 sıfır atmıştı.

Latin Amerika ülkesi Venezuela'da halk derin bir ekonomik krizden geçen ülkenin para birimi bolivardan 5 sıfır atılmasından önce marketlere akın etmişti.Hafta başından itibaren tedavüle giren uygulamanın ekonomiyi daha da olumsuz etkilemesinden endişe eden Venezuelalılar, temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri satın alarak stoklamak için market ve benzin istasyonlarına koşmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni para birimi de yüzde 96 devalüasyona uğradı Sonraki Haber >>

İpler Kimin Elinde, Piyonlar Kim? Ülkeyi Kimler Yönetiyor?

İpler Kimin Elinde, Piyonlar Kim? Ülkeyi Kimler Yönetiyor?

Evdeki bataryalara dikkat

Evdeki bataryalara dikkat

Hırsızlık yaparken bir birilerini yaraladı

Hırsızlık yaparken bir birilerini yaraladı

Yaşlı çifti son anda kurtardılar

Yaşlı çifti son anda kurtardılar

İtalya'daki köprü işte böyle çöktü

İtalya'daki köprü işte böyle çöktü

Mehmet Ali Şengül'den bayram duası

Mehmet Ali Şengül'den bayram duası

Lastiğe bir gecede 400 lira zam gelen esnaf verdi veriştirdi

Lastiğe bir gecede 400 lira zam gelen esnaf verdi veriştirdi

Başkan konuşurken roket ve mermi yağmuru

Başkan konuşurken roket ve mermi yağmuru

Bizde de kurbanlıklar kaçar ama bu farklı

Bizde de kurbanlıklar kaçar ama bu farklı

Yarış pistinde ilginç kaza

Yarış pistinde ilginç kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:41:00