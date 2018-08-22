Yeni para birimi de yüzde 96 devalüasyona uğradı









Venezuela Merkez Bankasına göre, paradan bes sıfır atılmasının ardından bir dolar 60 Egemen Bolivar, bir Euro ise 68,5 Egemen Bolivar üzerinden işlem gördü.





Ekonomik kriz nedeniyle gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinin bulunmasında sıkıntı yaşayan ve su, elektrik ve ulaşım gibi temel hizmetlerin aksadığı Venezüella'da eski para birimi 'Güçlü Bolivar' yerine, 5 sıfır atılmış 'Egemen Bolivar' dün resmi tatil ilan edilerek yürürlüğe girmişti.





Derin ekonomik kriz

Venezüella Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega, çoğu eski Bolivar banknotunun 'bir süre daha' yürürlükte kalacağını açıkladı. Yine uygulama uyarınca,sadece en düşük değerli banknot olan 1000 Güçlü Bolivar, derhal tedavülden kaldırılacak. 10 yıl önce Maduro'nun selefi Hugo Chavez de hiper enflasyonla mücadele amacıyla Bolivar'dan 3 sıfır atmıştı.





Latin Amerika ülkesi Venezuela'da halk derin bir ekonomik krizden geçen ülkenin para birimi bolivardan 5 sıfır atılmasından önce marketlere akın etmişti.Hafta başından itibaren tedavüle giren uygulamanın ekonomiyi daha da olumsuz etkilemesinden endişe eden Venezuelalılar, temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri satın alarak stoklamak için market ve benzin istasyonlarına koşmuştu.