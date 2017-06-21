Samanyolu Haber /Gündem / Saadet'ten 'Adalet Yürüyüşü'ne destek Erdoğan'a eleştiri /21 Haziran 2017 17:27

Saadet'ten 'Adalet Yürüyüşü'ne destek Erdoğan'a eleştiri

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin "Şiddete yönelik herhangi bir çağrıya vesile olmadığı sürece kınanacak bir adım olarak değerlendirmiyoruz" dedi. Karamolloğlu, Erdoğan'ın yürüyüşe ilişkin "hükümetimizin bir inceliği, lütfudur" sözlerini de eleştirdi.

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Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin sözlerine eleştiri

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yüryüşü’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, isim vermeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yürüyüşe ilişkin söylediği “Yasal yollardan gidişiniz şu anki hükümetimizin bir inceliği, lütfudur” sözlerini eleştirdi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ilk olarak Manisa’da askeri kışladaki gıda zehirlenmelerine iaçıklamalada bulundu. Karamollaoğlu, “Bu tür vakalar son dönemde neden arttı? İddia edildiği gibi firma iktidara yakın birileri tarafından mı korunuyor? sorularının şüpheye yer bırakmayacak şekilde cevaplanması elzemdir” dedi.

‘O DAMAT NİYE ALINDI BU DAMAT NİYE BIRAKILDI’

Darbe girişimi sonrası başlayan tutuklamalara da değinin Karamollaoğlu, son dönemde yaşananların, hukuk ve ülke adına endişe yarattığını ifade ederek, şöyle dedi: “Damatlar tartışması bunlardan biri. Günlerdir ‘o damat niye alındı, bu damat niye bırakıldı?’ tartışmasını yaşıyoruz. Asıl mesele damat, yeğen, dayı meselesi değildir. Ahmet’in alınması ya da Mehmet’in bırakılması da değildir. Adaletin nasıl tecelli ettiği ve edeceğidir.”

‘YENİ ÇATLAKLAR AÇILMAMALI’

Saadet Partisi lideri temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu’nun, Adalet Yürüyüşü’ne ilişkinse şunları söyledi: “Saadet Partisi olarak bu yürüyüşü Kılıçdaroğlu’nun demokratik bir tercihi olarak görüyoruz. Şiddete yönelik herhangi bir çağrıya vesile olmadığı sürece kınanacak bir adım olarak da değerlendirmiyoruz. Ancak bu yürüyüş bahane edilerek toplumda yeni çatlaklar oluşmaması için herkesin azami gayreti göstermesi gerektiğine de vurgu yapıyoruz. Halkımız arasında yeni çatlakların oluşmasına neden olacak her türlü üslup ve tavırdan özenle kaçınmalıyız. Bu konuda en özenli olması gereken kurum siyasettir. Kimse unutmasın ki devletler lütuflarla değil, kurallarla yönetilir. Bu kurallar da yasalardır.”
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