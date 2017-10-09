Tutuklu ABD Konsolosluğu çalışanının eşi ve oğlu da gözaltına alındı

ABD ile Türkiye arasında vize krizi çıkmasına sebep olan Metin Topuz'un eşi ve oğlu sorguya alındı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sabah saatlerinde bir konsolosluk personeli hakkında daha gözaltı kararı verildiğine yönelik haberleri yalanlamıştı

