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Tutuklu ABD Konsolosluğu çalışanının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
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Tutuklu ABD Konsolosluğu çalışanının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
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09 Ekim 2017 14:29
Tutuklu ABD Konsolosluğu çalışanının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un krize neden olan tutuklanması sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor.
SHABER3.COM
ABD ile Türkiye arasında vize krizi çıkmasına sebep olan Metin Topuz'un eşi ve oğlu sorguya alındı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sabah saatlerinde bir konsolosluk personeli hakkında daha gözaltı kararı verildiğine yönelik haberleri yalanlamıştı
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