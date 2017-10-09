Samanyolu Haber /Gündem / 'Krizi tetikleyen havuz medyası mıydı?' /09 Ekim 2017 14:20

'Krizi tetikleyen havuz medyası mıydı?'

ABD'nin vize başvurularının süresiz durdurulması kararını yorumlayan CHP'li Yılmaz, ABD'nin casusluk suçlamasıyla tutuklanan İstanbul Başkonsolosluğu görevlisinin, hakkında hukuki süreç devam ederken havuz medyasında suçlamalara maruz kalmasının ABD'de rahatsızlık oluşturduğunu ve bunun Washington temasları sırasında kendisine iletildiğini söyledi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ABD’ye Türkiye'den yapılacak vize başvurularının süresiz durdurulması kararını yorumladı. 
Yılmaz bu konunun daha önce kendisinin yaptığı Washington ziyareti sırasında gündeme geldiğini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu: 
“Vize konusu bu konsoloslukta başlatılan süreçle alakalı. Başka şeyler de tabii tetikledi. Ama daha ziyade bununla alakalı. Washington’a gittiğimde bu konu çok gündeme gelmişti. Konuya ilişkin hukuki süreç beklenmeden havuz medyası üzerinden böyle suçlamalar yapılmasını içlerine sindiremediklerini söylemişlerdi."

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli bir yerel çalışan, 4 Ekim'de casusluk suçlamasıyla tutuklanmış, ABD konuyla ilgili açıklama yayınlayarak 'hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından' Amerikan hükümetinin 'büyük bir rahatsızlık duyduğunu' belirtmişti.
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