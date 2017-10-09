Samanyolu Haber /Gündem / 'Aklına şaşarım' /09 Ekim 2017 15:37

'Aklına şaşarım'

Star gazetesi yazarı ve AKP Milletvekili Mehmet Metiner belediye başkanlarının istifalarıyla ilgili kulis veren gazeteci ve televizyoncuları topa tuttu.

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Mehmet Metiner "AK Parti'nin Afyon kampında belediye başkanlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak" diyen gazeteci ve televizyoncuları eleştirdi.

"AK Parti genel merkezinden veya AK Parti çevrelerinden aldıklarını iddia ettikleri yalan yanlış bilgileri köşelerine taşımak için özel gayret sarfediyorlar. Yazılarına seçtikleri başlıklar Gökçek'le ilgili olunca veya belediye başkanlarının istifalarına dair olunca kendi uydurdukları yalanlarla kendilerini okutmasını biliyorlar" diyen Mehmet Metiner "Gazetecilik de televizyonculuk da iyiden iyiye ayağa düşürüldü." ifadesini kullandı.

Metiner yazısında özellikle isim vermeden "Partimizin yılda iki kez yapılan mutad kampında belediye başkanlarının istifalarının konuşulup karara bağlanacağını konuşan birine AK Parti uzmanı veya AK Parti'nin içini en iyi bilen gazeteci unvanını verenlerin aklına şaşarım!" diyerek Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'yi hedef aldı.
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