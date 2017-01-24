Evet mi Hayır mı ?





Adına ister tek adam düzeni, ister diktatörlük deyin..





İster parlamenter sistem ortadan kalkıyor deyin, ister herşey Saray'a bağlanıyor deyin..





İster mevcut haliyle bile esamesi okunmayan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı tamamen yok ediliyor deyin, ister bütün yargı tek bir kişinin emrine giriyor deyin.





İster daha detaya girin ve anayasa mahkemesi üyelerini, yargıtay-danıştay üyelerini, rektörleri Başkan seçecek deyin.





Adına ister 'Cumhur-Başkanlığı' deyin ister kelime oyunlarını bırakıp doğrudan 'Başkanlık' sistemi deyin.





Ya da ister Anayasa değişince bütün dertler bitecek deyin, ister başımıza daha büyük dertler açılacak deyin.





İster Osmanlı'dan beri özlenen ve beklenen günler gelecek deyin ister kabus gibi bir dönem başlayacak deyin.





İster Cumhuriyet yıkılıyor deyin, ister hilafet geliyor deyin.





İster Başkan ya da halife seçmek için heyecanlanın, ister seçtirmemek için çırpının.





İster evet deyin, isterseniz hayır deyin.





İster bu listeyi sayfalarca uzatıp örnekleri çoğaltın ister kısa tutun.





Türkiye'nin geldiği noktada önüne konulacak anayasa değişikliğine evet ya da hayır diyerek varabileceği bir çıkış görünmüyor.





Çünkü Türkiye bilinçli bir şekilde bu çıkmaza sürüklenirken gazozuna katılan F..ö ilacının etkisiyle öyle güzel uyudu ki...





İster uyumaya devam edin ister uyanmaya çalışın.





Türkiye uyurken köprünün altından çok sular aktı.





Şimdi evet ve hayır demenin Türkiye için iki anlamı var.





Ülkenin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ''referandum sürecinde terör devam eder 'evet' çıkarsa biter'' dedi.





Bu 'hayır çıkarsa terör bitmez' de demek aynı zamanda.





Bu anayasa değişikliğine 'evet demek zorundasınız' da demek.







Bu 'canını seven hayır demesin' de demek.





Türkiye kendisini terörle tehdit edip 'evet' demeye mecbur bırakan iktidarın dediğini yaparsa ne olur ?





Referandumdan evet çıkması durumunda dolar ve euro tahmini yapabiliyor musunuz ?

Son 6 aydaki yüzde 25 devalüasyonun sebebi 15 Temmuz ihaneti bahanesiyle ülkenin bilinçli bir şekilde OHAL girdabına alınıp hukuk devletinden uzaklaştırılması.

Demokrasiden uzaklaşılıp tek adam sistemine doğru atılan her adımın ekonomiyi daha da kötüleştireceği çok net ortada.

Türkiye 'evet' derse Erdoğan'ın isteğini yerine getirmiş olur, ülkeyi ona teslim eder ama boyutunun her geçen gün artacağını kestirmenin zor olmayacağı ekonomik krize doğru sürüklenir.

Ülkede fakirler ve zenginler diye iki kesim kalır. Zenginler daha da zenginleşir sıradan vatandaş daha da fakirleşir.

'Hayır' derse Erdoğan'ı çok kızdırır, onun hışmına uğrar.

Baskı zulüm herkese dokunmaya başlar, kimse ağzını açamaz hale gelir, herkes iyice siner..

Ülke tam bir hapishaneye mi döner yoksa Numan Kurtulmuş'un dediği gibi terör bitmez mi bilinmez.





Hangisini tercih edersiniz ?





Türkiye iktidara destek vereni vermeyeniyle son dönemde F... diye uyutulurken, şimdi anayasa değişikliğine 'evet ya da hayır' demeyi kurtuluş olarak görmek için artık çok geç.



Toplum 15 Temmuz ihaneti bahanesiyle önüne atılan yeni düşmanın hakkından gelirken farkında olmadan değerlerini kaybetti.





Yıllar önce yazmış olsa da belki bu günleri en güzel anlatan Aziz Nesin'in şu satırlarıdır: ........... Bir gün;

Bu memleketin yanağına öpücük, başucuna da bir not bırakıp gideceğim:

Not'ta şunlar yazılı olacak:

"Öyle güzel uyuyordun ki uyandırmaya kıyamadım!" .......... Şimdi gidin sandığa anayasa değişikliğine ister evet deyin ister hayır.

Farkeden çok birşey olmayacak..

Çünkü asıl değişiklikler siz uyurken yapıldı.





Analiz

Adına ister rejim değişikliği, ister sistem değişikliği deyin..