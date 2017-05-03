Samanyolu Haber /Gündem / TUSKON iddianamesi tamamlandı /03 Mayıs 2017 17:22

TUSKON iddianamesi tamamlandı

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında sanıkları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Kavurmacı'nın da bulunduğu işadamlarıyla ilgili iddianame tamamlandı.

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TUSKON ve üye şirketlerine yönelik yürütülen Cemaat soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Fetullah Gülen Hocaefendi, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay, hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Aralarında Ömer Faruk Kavurmacı’nın da bulunduğu 83 işadamı hakkında ise örgüt üyeliği suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.

15 yıla kadar hapsi isteyen Türkiye'nin önde gelen işadamlarından bazılarının isimleri şöyle:

Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü, Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz, İsmail Hakkı Kısacık, , Mehmet Fatih Baltacı, Murad Abdurrahman Baltacı, Murat Atakan Kayalar, Mustafa Şevki Kavurmacı, Rana Tezcan Açıkgöz, Harun Akca, Mehmet Zenginer, Salih Zeki Azak, Semih Sadır, Tolga Güven, Yüksel Nalbant ve Süleyman Düzgün
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