Samanyolu Haber
CHP’den kurultay kararı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
CHP’den kurultay kararı
/
03 Mayıs 2017 17:01
CHP’den kurultay kararı
CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP'de olağanüstü kurultay yapılmayacağını açıklayarak, 'olağan kongre sürecimiz bugün itibariyle başlamıştır' dedi.
SHABER3.COM
MYK sonrası kameralar karşısına geçen Bingöl, “Olağan kongre sürecimizi bugün başlatıyoruz. Olağanüstü kongre yapılmayacak. İl kongrelerinin tamamlanması kasıma sarkabilir” dedi.
<< Önceki Haber
CHP’den kurultay kararı
Sonraki Haber >>
Küçük'ten Taşgetiren'e: Sen Aydın Doğan'a köpeklik yaparak bir yere gelebilirsin
Küçük'ten Taşgetiren'e: Sen Aydın Doğan'a köpeklik yaparak bir yere gelebilirsin
Malezya’da ikinci kaçırılma olayı
15 yıldır Malezya’da yaşayan Turgay Karaman, bugün kimliği belirsiz 5 kişi tarafından kaçırıldı....
Trump soruya kızıp röportajı yarıda bıraktı
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te kendisiyle röportaj yapan CBS muhabiri John Dickerson’ın...
TUSKON iddianamesi tamamlandı
Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında sanıkları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye...
Kabine revizyonu geliyor mu?
Ankara'da Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasındaki...
Meczup bu kez doğru söylüyor
AKP'li Fatih Tezcan: Evlilik programları kaldırılamaz çünkü Turkuvaz Grubu ve ATV'ye müdahale...
Trollerin emriyle hakim tekrar tutukladı
Gazeteci Ayşenur Parıldak tahliye oldu. Ancak sosyal medyada gündem olunca cezaevinden çıkmadan...
'AB fasıl açmazsa güle güle' sözüne tek cümlelik cevap geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB'ye yönelik, "Bugüne kadar açmadığınız şu fasılları, açmaktan...
MİT'in adam kaçırdığı Malezya'da iki ayrı olay daha
MİT’in iki kişiyi kaçırdığı Malezya’da iki kaçırma olayı daha yaşandı.
Suçsuz bir öğretmen daha hayatını kaybetti
Denizli'de 41 yaşındaki öğretmen Gültekin Payat, kapıda polisleri görünce yandaki evin balkonuna...
Hukukçulara saç-baş yolduruyorlar
Cemaat soruşturmaları genellikle delili olmayan, emir böyle olduğu için sanıkların tutuklu yargılanıyor...
Zalimin düşmanlığı onurdur peki ya mazlumların?
Zalim ve kibirlilerin hizmet hareketine düşmanlığına nelerin sebep olmuş olabileceğine dair iki...
Tweet
Küçük'ten Taşgetiren'e: Sen Aydın Doğan'a köpeklik yaparak bir yere gelebilirsin
Malezya’da ikinci kaçırılma olayı
Trump soruya kızıp röportajı yarıda bıraktı
Belçikalı siyasetçi 1 Mayıs'ta bıçaklandı.
Türbülansa giren uçak böyle dağıldı
30 metreden füze gönderdi ve kaleciyi çaresiz bıraktı
Yıldırımın çarpma anı böyle görüntülendi
Bina bir anda patlatılınca olan oldu...
Afrika'da zirai sulama sorununu Hizmet Okulu öğrencileri çözecek
Bamteli: ÜFLEMEKLE SÖNMEZ, SÖNDÜRÜLEMEZ!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Bakın Erdoğan'ı hangi lidere benzettiler...
AKP'nin İsrail'le yeni anlaşmasını kimse yazmıyor
Yüzlerce Sosyal Medya hesabı engellendi
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
19:34:05