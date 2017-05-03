Samanyolu Haber /Gündem / CHP’den kurultay kararı /03 Mayıs 2017 17:01

CHP’den kurultay kararı

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP'de olağanüstü kurultay yapılmayacağını açıklayarak, 'olağan kongre sürecimiz bugün itibariyle başlamıştır' dedi.

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MYK sonrası kameralar karşısına geçen Bingöl, “Olağan kongre sürecimizi bugün başlatıyoruz. Olağanüstü kongre yapılmayacak. İl kongrelerinin tamamlanması kasıma sarkabilir” dedi.
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