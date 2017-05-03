Samanyolu Haber /Gündem / Rüşvetçi hakimden sonra şimdi de rüşvetçi Emniyet Müdürü... /03 Mayıs 2017 18:41

Rüşvetçi hakimden sonra şimdi de rüşvetçi Emniyet Müdürü...

15 Temmuz'dan bu yana devam eden hukuksuz gözaltı, tutuklama, gasp ve işkence dalgası devam ederken; masum insanlardan rüşvet isteyen kamu görevlilerine yönelik bir rüşvet operasyonu daha gerçekleşti.

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Hizmet Hareketi'ne gönül vermiş insanları rüşvet karşılığında kurtarmayı vaad eden rüşvet şebekesinde geçen hafta bir hakim tutuklanmıştı. Bu kez de Mersin'de bir Emniyet Müdürü gözaltına alındı. Gerekçe aynı. Soruşturmadan kurtarma vaadi!
Mersin'de bir kişiden kendisini 'F...' soruşturmasından kurtaracakları vaadiyle rüşvet aldığı iddia edilen Erdemli İlçe Emniyet Müdürü ile bir gümrük görevlisi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı kamu görevlilerinin, bir kişiden soruşturmalardan kendisini kurtaracakları vaadiyle 90 bin lira rüşvet talep ettiği bilgisine ulaşıldığı aktarıldı. 

Açıklamada, bunun üzerine Başsavcılık talimatıyla harekete geçen polis ekiplerinin, İlçe Emniyet Müdürü Ali D. ile Gümrük Müdürlüğü görevlisi A.E'yi rüşvet aldıkları sırada suçüstü yakaladığı belirtildi.
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