TÜSİAD'tan kur faiz ve OHAL çıkışı

Özilhan: Kur, faiz ve enflasyon sarmalına tekrar yakalanmamamız lazım





Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin (TÜSİAD) 2017 yılı ikinci Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısı Ankara'da gerçekleştiriliyor.





Toplantının açılış konuşmasını TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan yaptı. Daha sonra kürsüye TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik çıktı.





Özilhan, "Türkiye'nin sıcak gündemi ne olursa olsun, bilim ile ilgili çalışmaları ele almak gerekiyor. TÜSİAD'ın en yakından takip ettiği konuların başında Sanayi 4.0 geliyor. Peki biz neleri tartışıyoruz? Biz son teknoloji devriminin neresindeyiz?" dedi. Türkiye'nin altyapıda çok önemli yatırımlar yaptığını söyleyen Özilhan, Anadolu'ya gidildiğinde bir sanayici olarak gelişmişliği gördüğünü söyledi. Ama Türkiye nicelik meselesini çözmeye çalışırken, nitelik meselesini göz ardı etti.





Özilhan, "Arsaların fiyatları değerlenirken, kültür varlıklarının değeri unutuldu. Şehir hastanelerine yatırım yapılırken, gelişmiş ekipmanları kullanacak sağlık çalışanları yetiştirilemedi. En sorunlu alan ise eğitim. Üniversite sayısı arttı ancak kalite tutturulamadı" dedi.





"BİR AN ÖNCE OLAĞAN ORTAMA GEÇİLMELİ"







"Kur, faiz ve enflasyon sarmalına tekrar yakalanmamız lazım" ifadesini kullanan Tuncay Özilhan, "Batı ile ilişkilerimiz, Türkiye'ye gösterdikleri çifte standarta rağmen iyi olmalı. Yargı erkinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı, özgür ve bilimsel akademik ortam, özgür medya ve internet ortamı ülkelerin rekabet gücünün önemli parametrelerdendir. Olağan demokratik ortamdan uzaklaştırılması yatırımcıları Türkiye'den uzaklaştırıyor. Bu nedenle bir an önce olağan ortama geçilmesi gerekiyor" diye konuştu.





BİLECİK: ZORLUKLARA ANTRENMALIYIZ





TÜSİAD Başkanı Bilecik, "Türkiye zor dönemlere alışık bir ülkedir, zorluklara fevkalade antrenmanlıyız. Böyle bir dönemde şartların iyileşmesini beklemek gibi bir lüksümüz yok" dedi.





"ABD KARARDAN DÖNMELİ"





ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi ile ilgili konuşan Bilecik, "ABD zaman zaman kuralları reddeden bir yaklaşımla yönetiliyor, bu bizi şaşırtıyor. Dün akşam itibariyle bölgemizde en önemli konulardan biri olan Kudüs konusu, ABD'de gündem oldu. ABD Başkanı Trump'ın Kudüs açıklamasını hep birlikte izledik. Bu konuda yanlış ve sorumsuz bir karar alındığını düşünüyor, bu karardan geri dönülmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.