MHP'den 40-50 vekil karşılığı AKP ile seçim ittifakı

2019 seçimlerinde yüzde 10 barajını aşamama kaygısı yaşayan MHP, barajı düşürmeyi önermişti. Ancak barajın düşürülmeyeceği, AKP’nin MHP ile ittifak yapacağı iddia ediliyor. İddianın sahibi Milliyet yazarı Mehmet Tezkan.







Tezkan, AKP'nin 2019 seçimleri için MHP'ye kontenjan ayıracağını iddia ederek, "AKP kendi listesinden MHP’ye 45/50 vekillik kontenjan ayıracak" dedi.





Mehmet Tezkan, “İttifak tamam baraj yüzde 10" Tezkan’ın yazısında şu iddialarda bulundu:





"Cumhurbaşkanı, danışmanları, partisinin üst düzey yöneticileri, hukukçularla cuma günü İstanbul’da geniş çaplı toplantı yapmıştı..





Gündem uyum yasalarıydı ama başat konu 2019 seçimlerine nasıl gidileceğiydi..





Çıkan sonuç şu..





Seçim barajı düşürülmeyecek.. Yine yüzde 10 olarak kalacak..





Ama Bahçeli’nin istediği gibi açık seçim ittifakı yapılabilecek..





İttifak yapan partilerin ismi oy pusulasına yazılacak.. MHP kurumsal kimliğini koruyarak, AKP çatısı altında seçime girecek.





Veya Erdoğan’ın lokomotif olduğu AKP trenine eklemlenecek..





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Meseleyi biraz daha açayım..





Seçimde iki sandık kurulacak.. Birinci sandıkta ‘başkan’a oy vereceğiz.. İkinci sandıkta partilere.. Yasama organı seçimine..





AKP-MHP ikinci sandık için ittifak yapacak..





Kısaca, MHP’ye de oy versen AKP’ye de oy versen fark etmeyecek, verilen oy tek partiye verilmiş gibi sayılacak..





Milletvekili sayısı iki partiye verilen toplam oylar üzerinden hesaplanacak..





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Tamam da.. Aday listesi nasıl olacak?





Orası biraz karışık.. Liste tek olacaksa aday sıralaması nasıl olacak? Liste başını kim alacak? Listenin ağırlığı hangi partiden olacak?





Veya ittifakın çıkardığı milletvekili daha sonra her birinin aldığı oya göre kendi içlerinde ayrıca mı hesaplanacak?





Karışık bi durum demem bundan..





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Durup dururken anayasa değişikliğiyle milletvekili sayısının 550’den 600 çıkarılmasının nedeni buydu..





MHP, 1 Kasım’da Meclis’e 40 milletvekili çıkararak girdi..





Demek ki; AKP kendi listesinden MHP’ye 45/50 vekillik kontenjan ayıracak..





İşin tek cümleyle özeti bu..





Dikkatinizi çekmiştir.. Bahçeli anayasa değişikliğinden beri muhalefet partisi gibi değil, iktidarın ortağı gibi davranıyor..



