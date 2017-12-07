Komutanın miğferle dövdüğü asker hayatını kaybetti

Bursa Gemlik’te askerlik yapan er Gökhan Kılıç, nöbette annesiyle cep telefonuyla konuşurken Başçavuş Osman Hancı’ya yakalandı. Hancı’nın başına miğferle vurduğu Kılıç, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.







Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Küçükçekmece’de yaşayan, Ayşe ve Halis Kılıç’ın 20 yaşındaki oğlu Gökhan Kılıç, 5 Mayıs’ta askere gitti.





Sivil hayatta garson olan ve Gemlik Askeri Veteriner Okulu’nda askerliğini yapan Kılıç, 7 Ekim günü saat 18.30’da nöbette annesiyle telefonda görüştü. Olayın tek görgü tanığı Kılıç’ın nöbet arkadaşı er Ahmet Kızılcan’ın ifadesine göre, Kılıç telefonla konuşurken, kendisi de ellerini yıkamak üzere çeşmeye gitti.





Dönüşte “Ah” sesi işitti, Kılıç’ın yerde, miğferin Hancı’nın elinde olduğunu gördü‘





BAŞIM AĞRIYOR’ DİYORDU





Kızılcan, er Kılıç'ı ölüme götüren süreci şöyle anlattı: “Gökhan yerden kalktı. Başçavuş başlığı bana verdi. Sürekli ‘Yasak olduğunu bilmiyor musun’ diyordu. Bölüğe doğru yürüdük. Gökhan kafasının sol tarafını okşuyor, ‘Başım ağrıyor’ diyordu. ‘Ne oldu?’ diye sordum. ‘Başçavuş telefonla konuştuğumu görünce kompozitle başıma vurdu’ dedi."





ER: ÇOK KÖTÜYÜM, KOMUTAN: BİR ŞEYİ YOKTUR





Kızılcan’ın anlatımına göre nöbet bitiminde Kılıç, koridorda çömelerek, “Başım ağrıyor, çok kötüyüm” dedi.





Kızılcan haber vermek için Hancı’ya gitti. Hancı ise “Bir şeyi yoktur. Elini yüzünü yıkasın. Uyusun” dedi.





SORULARA CEVAP VEREMİYOR, KEKELİYORDU





Kızılcan, şöyle devam etti: “O bir şey yapmayınca koşarak bölüğe geldik. Gökhan’ı lavaboya götürdük. Elini, yüzünü yıkadık. Sorulara cevap veremiyordu. Kekeliyordu. Arkadaşın kucağına kafasını koyup o şekilde dururken Osman başçavuş geldi. ‘Ambulansa haber verin’ dedi...”





54 GÜN KOMADA KALDI





Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç’ın beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. 54 gün komada kalan Kılıç, 29 Kasım’da hayata veda etti.





Aynı gün Hancı ‘Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.





VURMADIM; SÜRTTÜM





Hancı ise ifadesinde özetle “Beni fark edip panikledi. Silahına asılı kompozit başlığını elime almadan, yanından ittirerek sol kulağının üstüne dokundurdum. Kompoziti yerinden çıkarmadan başına doğru sürttüm” dedi.





Hancı’nın birkaç ay önce de iki eri sopayla dövdüğü belirtildi. '





AİLEYE, 'OĞLUNUZ DÜŞTÜ' DEDİLER





Baba Halis Kılıç, oğlunun yaralandığı akşam saat 23.00’te “Gökhan düştü” diye haber verilmesi üzerine Bursa’ya gittiklerini, gerçeğin kendilerinden saklandığını ileri sürdü.





ARKADAŞLARI: GÖKHAN DÜŞMEDİ





Baba Kılıç, İki gün sonra gelini Berna Kılıç’ı arayan askerlerin “Gökhan düşmedi. İşin peşini bırakmayın. Osman başçavuş daha önce bir arkadaşımızın kolunu kırdı” diye haber verdiğini anlattı.





ADLİ VAKA DEYİP MEZAR YERİ VERMEDİLER





Baba Kılıç, ‘adli vaka’ olduğu gerekçesiyle oğluna ‘şehitlikten mezar yeri bile verilmediğini söyledi.





Kılıç, “Ben bayrakla, davulla, zurnayla gönderdim. Ama öldükten sonra ‘Alın cenazenizi, götürün’ dediler. Bu beni çok kırdı. Failin ceza almasını istiyorum” diye konuştu.





EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILSIN





Eşi Berna Kılıç ise “Hiçbir şeyi acımı hafifletmez. Gökhan’la konuştuğumda bu adamın başka çocukları dövdüğünü anlatıyordu. Bu, o adamın birinci vakası değil. En ağır cezayla cezalandırılsın” dedi.