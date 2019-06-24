Samanyolu Haber /Gündem / TÜSİAD'dan İstanbul açıklaması: Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz /24 Haziran 2019 13:52

TÜSİAD'dan İstanbul açıklaması: Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz

Önemli bir demokrasi sınavının geride bırakıldığını açıklayan TÜSİAD, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu kutladı, yeni dönemde iş dünyasının da üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini belirtti.

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), dün tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İstanbul'un yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sivil toplum, akademi ve tüm diğer paydaşların uyum ve işbirliği içinde çalışmasını temenni ediyoruz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İŞ DÜNYASI ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRECEKTİR'

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucu ülkemize hayırlı olsun. Önemli bir demokrasi sınavı geride bırakıldı adayları tebrik ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz.

Tarihsel ve kültürel mirasının yanı sıra ekonomik ve sosyal birikimi ile Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'un başarısı Türkiye'nin başarısıdır. Türkiye ekonomisinin üçte birini temsil eden İstanbul'un yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sivil toplum, akademi ve tüm diğer paydaşların uyum ve işbirliği içinde çalışmasını temenni ediyoruz. Bu işbirliği ve uyumun ülkemizin kalkınması için çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Seçim döneminde sık sık gündeme geldiği üzere, saydam, yenilikçi ve demokratik bir belediye yönetiminin ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni dönemde iş dünyası da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir."
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