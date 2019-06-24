Samanyolu Haber /Gündem / Akit'in trol müdürü Gül'den Davutoğlu'na, Saadet'ten sade vatandaşa kadar herkese saydırdı /24 Haziran 2019 13:58

Akit'in trol müdürü Gül'den Davutoğlu'na, Saadet'ten sade vatandaşa kadar herkese saydırdı

AKP'nin yayın organlarından Yeni Akit gazetesinin trol müdürü Ali Karahasanoğlu öfkeli bir yazı kaleme aldı. Hedefinde Gül ve Davutoğlu vardı. Karahasanoğlu, “Ekrem İmamoğlu lehine yazılar döktüren bizim mahallemizdekiler”in hepsini bir kenara yazdık.." diyerek gözdağı da verdi.

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Karahasanoğlu, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun 800 bin farkla kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini köşesine taşıdı. Karahasanoğlu, seçim öncesi İmamoğlu lehine yazı yazan isimleri ‘bir kenara yazdıklarını’ söylerken “Belediye kontrolünde gayler, lezbiyenler, gayrı ahlaki ilişkileri normalleştiren zihniyete seminerler verdirilirse… Bunun vebali, Ahmet Davutoğlu ekibinin boynuna olacaktır…” İfadesini kullandı.

Karahasanoğlu’nun “CHP’ye kazandıran ‘alnı secdeli’ler, vebali de üstlendiler!” Başlıklı yazısının bir bölümü şöyle:

Sözümüz, bizim mahalledekilere..

“Alnı secdeli olma” asgari noktasında buluştuklarımıza..

40 yıl beraber yürüdüğü arkadaşlarına sırtını dönenlere..

40 yıldır mücadele ettiği CHP’ye destek verip..

40 yıldır bizzat kendisinin kuyusunu kazmaya çalışan, eşinin başörtüsü yüzünden cumhurbaşkanı adaylığını engelleyenlere adeta övgüler düzen Abdullah Gül’lere..

“İnşallah her şey memleket için güzel olur, iyi olur. Umarım insanların beklentileri karşılanır. Ümit ederim memleketimizin ihtiyaçlarının karşılandığı bir dönem başlar” diyen Abdullah Gül’lere..

“Her şey memleket için güzel olur” ne demek?

“Her şey çok güzel olacak” siyasi sloganının sahibi CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun peşine takılıp, kuyruk olmak ne demek?


Abdullah Gül ekibinin ve Saadet Partisi’nin yanı sıra..

Bir de..

AK Parti’den ayrılmamış durumdaki, Ahmet Davutoğlu grubu var..

Davutoğlu’nun gazetesinde, CHP’li başkan adayını destekleyen ekip var..

Bu üç gruba da..

Ve bu başlık altındaki grupların yanı sıra..

Şu dini grubun, bu dini grubun tepesindeki isimlere sesleniyorum..

Desteklediğiniz, oy verdiğiniz Ekrem İmamoğlu’nun icraatlarının vebalini üstlenmeye hazırsınız, değil mi?

***

Bu seçim öncesinde “Ekrem İmamoğlu lehine yazılar döktüren bizim mahallemizdekiler”in hepsini bir kenara yazdık..

CHP adayına destek verenlerin hepsini kaydettik.

Her olumsuz icraatta..

Hatırlatacağız: “Vebali sizin boynunuza..”

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Vebal; “Biz kaybettirdik” diyerek, sosyal tesislerde alkolü kaldıran siyasi partinin belediye başkan adayını kazandırmamakla övünen Saadet Partisi yönetiminin boynunadır.

Yarın belediye yönetiminde, “toplumsal cinsiyet eşitsizliği” adı altında, AK Parti’nin hatasının çok ötesinde, gaylere, lezbiyenlere, homoseksüellere alanlar açılırsa..

Belediye kontrolünde gayler, lezbiyenler, gayrı ahlaki ilişkileri normalleştiren zihniyete seminerler verdirilirse..

Bunun vebali, Ahmet Davutoğlu ekibinin boynuna olacaktır..

Kur’an kurslarına, camilere, imam hatip liselerine, dini vakıfların yurtlarına belediyenin verdiği ayni destekler kesilirse..

Bunun vebali; “Allah rızası için” yola çıktığını söyleyen, ama CHP’li adayı destekleyen dini grupların üzerine olacaktır..
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