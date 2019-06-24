Samanyolu Haber /Gündem / S-400'de kritik hafta: İki önemli görüşme var /24 Haziran 2019 12:49

S-400'de kritik hafta: İki önemli görüşme var

Türkiye ile ABD, bu hafta gerçekleşecek NATO ve G20 zirveleri vesilesiyle iki görüşme gerçekleştirecek.

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 26-27 Haziran'da gerçekleşecek NATO toplantısında ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir araya gelecekken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD Başkanı Donald Trump'la G20 zirvesinde görüşecek. Görüşmelerin ana gündeminin S-400 krizi ve olası ABD yaptırımları olması bekleniyor.

SHANAHAN'IN MEKTUBUNUN ARDINDAN F-35 EĞİTİMLERİ SONLANDIRILMIŞTI

Shanahan, bu ayın başında Akar'a yazdığı mektupta Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması halinde iki ay içinde F-35 programından çıkarılacağını açıklamıştı. Mektuptan birkaç gün sonra Türk pilotların F-35 eğitimleri sonlandırılmıştı.

Akar ise mektuba ilişkin "Üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını ilk andan itibaren gördük. Buna göre gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli cevabı hazırlıyoruz" demişti.

Mektuptan bir hafta sonra ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'dan (ABD Savunma Bakanlığı), F-35 için parça üreten şirketlerin yanı sıra bazı diğer şirketlere de mali yaptırım uygulanabileceği açıklamaları gelmişti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalara ilişkin "Bizim de atacağımız adımlar olacak" yanıtını vermişti.

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