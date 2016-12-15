Bir üniversitede katıldığı panelde 'Boz Doları' kampanyasına katılıp katılmadığı sorulunca, İngiltere'de okuyan oğlunun okul parası için biriktirdiği "Pound"ları bozdurmadığını açıklayan Symes, Erkan Tan'ın hedefi haline geldi.





Canlı yayınlanan program esnasında dev ekranda TÜSİAD Başkanı'nın videosunu yayınlayarak Symes'e hitap eden ve meydan okuyan Erkan Tan, bu performansı ile Havuz Medyası'nın haber-eğlence kanalı olan A Haber'deki günlük sirk gösterisini tamamlamış oldu.





'TÜSİAD Başkanı olan kadın!...' diye bağırarak söze başlayan Erkan Tan, Symes'i "döviz bozduranlarla dalga geçmekle" suçladı.







Symes'e döviz bozdurma çağrısı yapan Tan, "Sen dolarını bozdur, gelecek ay oğlunun okul taksitini ve harçlığını şerefsiz evladıyım vallahi billahi tallahi ben göndereceğim" diyerek meydan okudu.





Kendi çocuğunun da Fransa'da yüksek lisans yaptığını ve her ay ona para gönderdiğini belirtmeden geçemeyen Erkan Tan'ın, hem kendi çocuğunun hem de Symes'in oğlunun okul parasını maaşından göndereceğini ifade etmesi, Tan'ın maaşının ne kadar olduğuna dair merak uyandırdı. Havuz Medyası'nda ekrana çıkanların ya da köşe yazarlığı yapanların astronomik maaşlar aldığı uzun zamandır konuşuluyor...

