Samanyolu Haber /Dünya / Türkmenistan lideri Berdimuhammedov’un öldüğü iddia edildi /29 Temmuz 2019 02:40

Türkmenistan lideri Berdimuhammedov’un öldüğü iddia edildi

15 Temmuz’dan beri ortalarda görünmeyen Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un hayatını kaybettiği iddialarını bu kez Berdimuhammedov’a yakın iş adamları dillendirdi.

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Daha önce böbrek yetmezliği nedeniyle ameliyat olan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un aynı rahatsızlıktan hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

15 TEMMUZ’DAN BERİ GÖRÜNMÜYOR
En son 15 Temmuz’da kameralar karşısına çıkan Berdimuhamedov, torunlarıyla kedi severken görüntülenmiş ve kitap yazmak için tatile çıkacağını duyurmuştu.

SELEFİNİN DE ÖLÜMÜ GİZLENMİŞTİ
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un selefi Türkmenbaşı olarak bilinen Saparmurat Niyazov’un 2006’da ölümü önce iddia olarak ortaya atılmış, ölüm haberi önce yalanlamış ancak ölüm daha sonra resmi açıklama ile doğrulanmıştı.

YAKIN İŞ ADAMLARI “ÖLDÜ” DEDİ
Berdimuhamedov’un öldüğü haberi yalanlanmış ancak devlet başkanının 15 Temmuz’dan bu yana nerede olduğuna dair bir açıklama yapılmamıştı. Şimdi ise Türkmen lidere yakınlığı ile bilinen bazı iş adamları Türkmen liderin öldüğü yolunda paylaşımlar yapması dikkat çekti.
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