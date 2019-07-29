Türkmenistan lideri Berdimuhammedov’un öldüğü iddia edildi

Daha önce böbrek yetmezliği nedeniyle ameliyat olan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un aynı rahatsızlıktan hayatını kaybettiği iddia ediliyor.







15 TEMMUZ’DAN BERİ GÖRÜNMÜYOR

En son 15 Temmuz’da kameralar karşısına çıkan Berdimuhamedov, torunlarıyla kedi severken görüntülenmiş ve kitap yazmak için tatile çıkacağını duyurmuştu.





SELEFİNİN DE ÖLÜMÜ GİZLENMİŞTİ

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un selefi Türkmenbaşı olarak bilinen Saparmurat Niyazov’un 2006’da ölümü önce iddia olarak ortaya atılmış, ölüm haberi önce yalanlamış ancak ölüm daha sonra resmi açıklama ile doğrulanmıştı.





YAKIN İŞ ADAMLARI “ÖLDÜ” DEDİ

Berdimuhamedov’un öldüğü haberi yalanlanmış ancak devlet başkanının 15 Temmuz’dan bu yana nerede olduğuna dair bir açıklama yapılmamıştı. Şimdi ise Türkmen lidere yakınlığı ile bilinen bazı iş adamları Türkmen liderin öldüğü yolunda paylaşımlar yapması dikkat çekti.