Samanyolu Haber /Gündem / Eski TBMM Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli vefat etti /29 Temmuz 2019 02:48

Eski TBMM Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli vefat etti

Eski TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ferruh Bozbeyli, 92 yaşında vefat etti.

SHABER3.COM


Edinilen bilgiye göre, bir süredir böbrek ve akciğer ile ilgili rahatsızlıklarından dolayı tedavi gören Bozbeyli, yoğun bakımda kaldığı özel hastanede kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.

Bozbeyli'nin cenazesi, yarın TBMM'de yapılacak tören ve Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 1927'de doğan Bozbeyli, babasının memuriyeti dolayısıyla ilk, orta ve lise öğrenimini çeşitli il ve ilçelerde tamamladı.

1957'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren ve bu kentten 1961'de milletvekili seçilen Bozbeyli, 1961-1962'de Adalet Partisi Meclis Grubu Başkan Vekili, 1962-1965'te TBMM Başkan Vekili, 1965-1970 yıllarında ise TBMM Başkanı olarak görev aldı.

Adalet Partisi'nde Genel Başkan Süleyman Demirel'e muhalif olan, 1970'te partisinden ve Meclis Başkanlığından ayrılan Bozbeyli, arkadaşlarıyla kurduğu Demokratik Parti'nin (DP) genel başkanı oldu.
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