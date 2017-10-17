Türkmen Millet Partisi'nin binası Heşdi Şabi tarafından yağmalandı

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ne yakın Rûdaw'ın haberine göre Türkmen Millet Partisi Başkanı İrfan Kerkuki, partisinin kentteki teşkilat binasının, Türkmen Heşdi Şabi tarafından yağmalandığını söyledi.
Partisinin kentteki üyelerinden haber alamadığını dile getiren Kerkuki, “Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri'nin talimatıyla hem evim hem partimin binası Heşdi Şabi'nin karargahı yapılacak. Şimdi bununla uğraşıyorlar” dedi.
Heşdi Şabi ve Irak Ordusu dün, bazı peşmerge birliklerinin çekilmesi sonucu Kerkük'e girdi.
Kentte, 25 Eylül'de gerçekleştirilen referanduma destek veren siyasi partilerin teşkilat binaları Heşdi Şabi güçleri tarafından ele geçirildi.