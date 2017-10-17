Samanyolu Haber /Gündem / 2 kardeşi panzer ile ezen polise ilk duruşmada tahliye! /17 Ekim 2017 20:53

2 kardeşi panzer ile ezen polise ilk duruşmada tahliye!

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde geçen Mayıs ayında, manevra yaparken bir eve çarpıp 7 yaşındaki Muhammed ile 6 yaşındaki Furkan Yıldırım adlı kardeşlerin ölümüne neden olan zırhlı aracın sürücüsü, tutuklu polis memuru Ömer Yeğit ve kendisini görevlendiren amiri Murat Maden'in yargılanmasına başlandı.

SHABER3.COM

Polis memuru Yeğit, ehliyetinin olmamasına rağmen farklı yerlerde görevlendirildiğini belirterek, olaydan kendisini görevlendiren emniyet müdür ve yetkilileri sorumlu tuttu. Duruşma sonunda polis memuru Yeğit tahliye edildi.
<< Önceki Haber 2 kardeşi panzer ile ezen polise ilk duruşmada tahliye! Sonraki Haber >>

Çin'deki cam köprü yürekleri ağza getirdi

Çin'deki cam köprü yürekleri ağza getirdi

Konya'nın işkenceci polis müdürü Ali Loğoğlu

Konya'nın işkenceci polis müdürü Ali Loğoğlu

Şivan Perwer: Zulme karşı tepki sorumluluğumdur

Şivan Perwer: Zulme karşı tepki sorumluluğumdur

Cezaevinden mektup

Cezaevinden mektup

Kazakistan'da kaçırıldığı düşünülen Enver Kılıç'ın eşi, gelecek haberi bekliyor

Kazakistan'da kaçırıldığı düşünülen Enver Kılıç'ın eşi, gelecek haberi bekliyor

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi

Baykal'a kim tuzak kurdu?

Baykal'a kim tuzak kurdu?

Bir lider 3 Dakikada kaç ülkeyle kavga edebilir?

Bir lider 3 Dakikada kaç ülkeyle kavga edebilir?

Mefkûre Muhâcirleri ve Yiğitçe Duruş

Mefkûre Muhâcirleri ve Yiğitçe Duruş

Muharrem Kalyoncu ‘Geçmişten İzler’ programında hatıralarını anlatmıştı

Muharrem Kalyoncu ‘Geçmişten İzler’ programında hatıralarını anlatmıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:06:51