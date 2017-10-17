2 kardeşi panzer ile ezen polise ilk duruşmada tahliye!
Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde geçen Mayıs ayında, manevra yaparken bir eve çarpıp 7 yaşındaki Muhammed ile 6 yaşındaki Furkan Yıldırım adlı kardeşlerin ölümüne neden olan zırhlı aracın sürücüsü, tutuklu polis memuru Ömer Yeğit ve kendisini görevlendiren amiri Murat Maden'in yargılanmasına başlandı.
Polis memuru Yeğit, ehliyetinin olmamasına rağmen farklı yerlerde görevlendirildiğini belirterek, olaydan kendisini görevlendiren emniyet müdür ve yetkilileri sorumlu tuttu. Duruşma sonunda polis memuru Yeğit tahliye edildi.