Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Barzani'den ilk açıklama /17 Ekim 2017 19:55

Flaş! Barzani'den ilk açıklama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, “Tarih boyunca Kürt halkının hakları çiğnendi ve zulme maruz kaldılar. Kürt halkı tarihte kendi kimliğini korumak adına katliam ve soykırıma uğradı. Kürt halkı bilsin ki gereken yapılacaktır” dedi. Barzani, Kerkük'te yaşananların bölgedeki bazı siyasi taraf ve şahısların verdiği kararlar nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

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Erbil merkezli Rudaw'ın haberine göre Barzani, Kerkük'te yaşanan olaylar sonrası ilk kez bir yazılı açıklama yayımladı.  

Açıklamada IKBY Başkanı Mesud Barzani şu ifadeleri kullandı:

Kürt halkı, barışçıl adımlar atarak hiçbir zaman savaş istemedi. Ancak savaşlara maruz kaldık. Tüm çabalarımız barışçıl bir şekilde amacımıza ulaşmaktı. Öncelikli amacımız her zaman asayiş ve Kürt halkının haklarının savunması oldu. Kerkük’te yaşananlar, Kürdistan’daki bazı siyasi tarafların ve şahısların verdiği kararlardan dolayı yaşandı.”
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