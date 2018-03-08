Samanyolu Haber /Dünya / Türklere 'deve güdücüler' diyen Alman vekil istifa edecek /08 Mart 2018 17:44

Türklere 'deve güdücüler' diyen Alman vekil istifa edecek

Türklere 'kimyon taciri' ve 'deve güdücü' diyen aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt bölgesi lideri Andre Poggenburg istifa edeceğini duyurdu. Poggenburg istifa kararını 'partisi ve parlamento grubundan gelen baskıların' ardından aldığını açıkladı.

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Almanya'da göçmen karşıtı aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt bölgesi lideri ve eyaletin parlamento grubunun başkanı 42 yaşındaki Poggenburg her iki görevinden mart ayı sonunda istifa edeceğini açıkladı.
Poogenburg açıklamasında istifa kararını partisi ve parlamento grubundan gelen baskılar neticesinde aldığını belirtti.

NE DEMİŞTİ? 

Poggenburg, söz konusu tartışmalı ifadeleri şubat ayında Dresden kenti yakınlarındaki bir kasabada partililere yaptığı bir konuşmada sarf etmiş, Almanya'da Yurt Bakanlığı kurulmasını eleştiren Almanya Türk Toplumu derneğini hedef almıştı.

Poggenburg, "Bir buçuk milyon Ermeni'ye soykırım uygulayan ve hala sorumluluk üstlenmeyen bu kimyon tacirleri bize vatan ve tarih dersi vermeye mi kalkıyor? Akıllarını kaçırmışlar herhalde. Bu deve güdücüler, çok sayıda karılarının olduğu ve çamurdan kulübelerde yaşadıkları yere, Boğaziçi'nin çok daha ötesine, ait oldukları yere geri gitmeli" demişti.

Poggenburg aynı zamanda çifte vatandaşlık uygulamasını da eleştirmiş ve çifte vatandaşlığın 'vatan ve yurt nedir bilmeyen ayak takımı yaratmaktan başka bir şeye yaramadığını' söylemişti.

Poggenburg'un geçen sene  parti üyeleri ve destekçileri arasındaki bir WhatsApp grubunda 'Almanya Almanlarındır' sloganını yazdığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu slogan Neo-Naziler arasında sıklıkla kullanılan bir ifade. 

Olayın ortaya çıkması sonrası Poggenburg kendini 'Neden bu açıklama beni baskı altına sokuyor. Tabii ki Almanya Almanlara ait olmalı" demişti.

Aşırı sağcı AfD geçen sene eylüldeki seçimlerde yüzde 13 oranında oy alarak Federal Meclis'te 3. büyük parti halinde gelmişti.
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