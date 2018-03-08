Samanyolu Haber /Ekonomi / Goldman Sachs: Türkiye'de ısınan ekonominin klasik belirtileri var /08 Mart 2018 17:41

Goldman Sachs: Türkiye'de ısınan ekonominin klasik belirtileri var

Kötüye giden dış dengenin etkisiyle TL üzerindeki baskının artmasını bekleyen Goldman Sachs analistleri, Türkiye'nin aşırı ısınan ekonomiye dair klasik belirtiler gösterdiğini belirtiyor.

SHABER3.COM

Goldman Sachs analistleri, TL'de son dönemde görülen istikrarın devam etmeyebileceği uyarısında bulundu.

Aralarında Mark Ozerov'un da bulunduğu Goldman Sachs analistleri, müşterilere gönderdikleri notta, Türkiye'de faiz oranlarının cari açık ve enflasyonu kontrol altına almak için çok düşük olduğuna dikkat çekti.
Dünya'nın haberine göre analistler, büyümedeki yavaşlamaya faizlerdeki artışın eşlik etmesinin beklendiğini, bunun TL üzerindeki baskıyı artıracağını ve Merkez Bankası'nın harekete geçmesi gerekeceğini belirtti.

Ozerov, "Türkiye, çift haneli enflasyon ve kötüye giden dış dengeyle beraber, aşırı ısınan ekonomiye dair klasik belirtiler göstermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Goldman Sachs: Türkiye'de ısınan ekonominin klasik belirtileri... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:35:21