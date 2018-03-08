Samanyolu Haber /Gündem / Hakim karşısına çıktı, ağlayarak savunma yaptı /08 Mart 2018 17:49

Hakim karşısına çıktı, ağlayarak savunma yaptı

İzmir Torbalı'da alkollü olarak kullandığı ve aşırı hız yaptığı otomobiliyle çarptığı araçta 3 kişinin ölümüne neden olduğu için hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istenen senarist-yazar Emrah Serbes, ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunması sırasında ağlayan Serbes'in tutukluluğunun devamına karar verildi.

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Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın aktardığı bilgilere göre, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 14.00'te başlayan duruşmada Emrah Serbes savunma yaptı. Aylık gelirinin 7 bin lira olduğunu söyleyen Serbes, savunması esnasında ağladı.

Üzerinde çalıştığı projeyi bitirince tatile çıkmaya karar verdiğini anlatan Serbes, "Önce Yalova'ya annemin yanına gitmeye karar verdim. Ancak kendime tuttuğum şoför Kenan Doğru ile Bodrum'a gitmeyi kararlaştırdık. Olay sırasında alkol almadım. Kazadan sonra İstanbul'a hastaneye giderken yolda alkol aldım. Kaza öncesi araçta soğuk kahve içtim. Araçta bulunan viski şişesini Bodrum Gümüşlük'te içmek için aldım" dedi.

22.5 yıl hapis istemiyle yargılanan Emrah Serbes'in tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma 24 Mayıs'a ertelendi.
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