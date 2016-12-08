Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye'ye soğuk bakan AB'den Ukrayna ve Gürcistan'a izin çıktı /08 Aralık 2016 15:05

Türkiye'ye soğuk bakan AB'den Ukrayna ve Gürcistan'a izin çıktı

Türkiye'yi bekleten Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve Gürcistan vatandaşlarının vizesiz seyahat etmelerini öngören anlaşma konusunda uzlaşmaya vardı.

Türkiye'ye soğuk bakan AB'den Ukrayna ve Gürcistan'a izin çıktı

Vizesiz seyahat uygulamasının yürürlüğe girmesi, AB'nin kendi içinde yaşadığı uyuşmazlık nedeniyle gecikiyordu.

AB üyeleri ile Avrupa Parlamentosu arasında dün gece yürütülen görüşmeler sonucunda, acil durumlarda vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmasını öngören mekanizmanın şartları üzerinde uzlaşma sağlandı.
Avrupa'da birçok ülkede seçim yılına girilmesinden dolayı göç karşıtı partilerden yükselen itirazlar nedeniyle başta Almanya ve Fransa olmak üzere bazı büyük ülkeler, vize anlaşmalarından önce güçlü kontrol mekanizmalarının oluşturulmasını istiyor.

AB hükümetleri adına müzakereleri yürüten Slovakya İçişleri Bakanı Robert Kalinak, "Böyle bir anlaşmaya varmış olmamız, tüm gerekli koşulları yerine getiren diğer ülkelerle de vize serbestisi konusunda ilerleme kaydedilmesinin kapısı açmalıdır" dedi.

Önce altı ay; sonra 18 ay daha askıya alınabilecek

AB daha önce, birlik dışındaki ülkelere vize serbestisi tanınması için acil durumlarda bu serbestiyi askıya alan bir mekanizmanın oluşturulması gerektiğini söylemişti.
Varılan uzlaşmayla birlikte, Avrupa Komisyonu ya da AB üyelerinin çoğunluğu; vatandaşları AB sınırları içerisinde izin verilen süreden daha fazla kalan, birden çok kere iltica başvurusu yapan veya Avrupalılar için diğer başka sorunların yaşanmasına neden olan ülkelerin vize muafiyetini dokuz aylığına askıya alabilecek.
Bazı durumlarda, AB bu süreyi 18 ay daha uzatabilecek ancak bu uzatmanın olabilmesi için AP'nin de dahil olduğu daha karmaşık bir yol izlenecek.
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