NATO'dan Türkiye ile ilgili ilginç açıklama





Financial Times'ta yer alan habere göre, Scaparrotti, Brüksel'de yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bu yana NATO bünyesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup yaklaşık 150 üst düzey askeri personelin tutuklandığını, geri çağrıldığını ya da emekliye sevk edildiğini söyledi.





Scaparrotti, "Bu subaylar, NATO'ya önemli hizmetler verdi... Burada yetenekli ve yetkin insanlarla birlikte çalışıyordum ve şu anda ekibimde yetenek, uzmanlık ve üretilen iş anlamında bir zayıflama görüyorum" dedi.

ABD'li orgeneral, çeşitli yöntemlerle NATO'daki görevlerinden uzaklaştırılan Türk subayların darbe planlamasında yer aldıklarını düşünüp düşünmediğiyle ilgili bir soruya ise "Hayır" yanıtını verdi.

Bu konuyla ilgili kaygıların Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a da aktarıldığını belirten Scaparrotti, "Bu kişiler kıdemli personel olmalarından dolayı bizi önemli ölçüde etkiledi ve ciddi bir deneyim kaybına yol açtı. Dolayısıyla bu anlamda burada bir zayıflama söz konusu" diye konuştu.





"Evet kaygılıyım"





NATO'daki görevinden alınan subaylar arasında albay, yarbay ve generaller de bulunuyor. Darbe girişiminden bu yana, daha genç subayların terfi ettirilmesiyle NATO'da görevli TSK personelinin yaklaşık yarısı değiştirilmiş oldu.

Scaparrotti ayrıca NATO'da görevli askeri personelin ve ailelerinin Türkiye'ye döndükten sonra kötü muameleye maruz kalmamaları için Türk yetkililerden güvence istediğini belirterek şunları söyledi:

"Burada bizimle birlikte çalışan insanlara neler olduğu konusunda kaygılıyım. Bu kişilere hukukun üstünlüğü çerçevesinde ve uygun muamele edilmesi konusundaki kaygılarımı Orgeneral Akar'a da ilettim.

"Bu kişilere ve ailelerine yapılacak muamele konusundaki kaygılarımı (Akar'a) ilettim. Bu kaygılar, şu aşamada geleceklerinin nasıl şekilleneceği hakkında hiçbir fikri olmayan tanıdığım subaylarla ilgili. Dolayısıyla evet kaygılıyım."