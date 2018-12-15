Türkiye'nin Suriye'ye yeniden operasyonu AB'nin gündeminde

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Suriye'de hedef DEAŞ olmalı" çağrısı yaptı. Zirvede, Euro Grup üyesi 19 ülke, "Euro bölgesi bütçesini" de ilk kez onayladı.



Brüksel'de yılın son zirvesi için toplanan AB liderleri çıkmaza giren Brexit görüşmeleriyle, Euro Bölgesi reformu gündemiyle bir araya gelseler de, zirvede uluslararası dosyalar da gündeme geldi.



Zirve sonrası Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pek çok uluslararası konuyu ele aldıklarını belirterek, öncelikle AB tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımların devam etmesine karar verdiklerini söyledi.

İkinci önemli konu olan Suriye dosyası üzerinde de görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Macron, isim vermeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna askeri operasyon yapılacağı açıklamasına değindi:

"Zirvede Suriye'deki durumu da ele aldık. Suriye konusunda görüş alışverişi sırasında, DEAŞ ile mücadele eden koalisyon güçlerinin ve onun müttefiklerinin dikkatini dağıtabilecek bazı askeri operasyon projelerinin gündeme geldiğini konuştuk. Bu aşamada Suriye'deki gerçek hedef olan DEAŞ ile mücadeleye yönelme çağrısı yapıyorum."





Euro Bölgesi Bütçesi'nde ilk uzlaşma







AB zirvesinin Cuma günkü bölümünde, Euro Bölgesi'ne dahil 19 ülke, ilk defa Birliği ekonomik krizler karşısında daha da güçlendirmeyi hedefleyen ve Euro bölgesi için özel bir bütçe oluşturulmasını öngören "Euro Bölgesi reform projesini" onayladı.





Proje ile Bankacılık Birliği, Avrupa İstikrar Mekanizması ve Kamu Maliyesi Krizlerini Çözümleme Mekanizmasının geliştirilmesi hedefleniyor.





Bu ilk uzlaşma, projeyi bir yıl önce gündeme getiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron için 'yarım zafer' anlamına geliyor. Macron, konuya soğuk bakan Almanya'yı ikna etmeyi başardı, ancak reformun iki önemli ayağı son metinde yer almadı.





Fransa'nın istediği ve reformun en önemli değişiklikleri olarak kabul edilen Euro Bölgesi Maliye Bakanı ile IMF benzeri bir "Avrupa Para Fonu" oluşturulması önerileri üzerinde uzlaşma sağlanamadı.





Aynı şekilde, Hollanda başta olmak üzere bazı ülkelerin endişelerini gidermek için, Euro bölgesi bütçesi 'genel bütçeye dahil edilen bir araç' olarak kaldı.





AB'nin sarsıldığı 2008 krizinin ardından kurulan ve özellikle bankacılık sektöründeki iflas durumunda kamu borcuna başvurulmasını engellemek için bankacılık sektörü tarafından fonlanan "Çözüm Fonu/Fond de Resolution"'nun güçlendirilmesi de kararlaştırıldı. Altı yıl içinde 55 milyar Euro'ya ulaşması öngörülen Çözüm Fonu, kendi fonlarını güçlendirmek için Avrupa İstikrar Mekanizması'nı (MES) kullanabilecek.









"Bir yıl önce kimse inanmıyordu"





Macron, basın toplantısında, bunun Fransa'nın başarısı olduğunu belirterek, "Bu projeye bir yıl önce hiç kimse inanmıyordu. Zirvede bir kaç aydır önerdiğimiz konu üzerinde ilk kez anlaşma sağlandı" dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de, "Vardığımız uzlaşma sonunda, artık bir Euro bölgesi bütçesi olacak" sözleriyle kararı duyurdu.





AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker de, "Bu kadar kısa sürede, hiç bu kadar hızlı bir ilerleme kaydetmemiştik" diyerek, uzlaşmayı kutladı.





Yeni uzlaşmaya göre, Euro Grubu maliye bakanları, Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinin hemen ardından, Avrupa Konseyi'nin önerisi üzerine, Haziran ayına kadar yeni bütçeyi hazırlamak zorunda olacak.