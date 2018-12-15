Çiftçilerin bankası Ziraat Bankası inşaat sektörünü kurtarma peşinde

Ziraat Bankası yaptığı açıklama ile inşaat sektörüne destek vereceklerini ve "Yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade ile 500 bin TL’ye kadar konut kredisi kullandıracaklarını açıkladı.





Gazete Duvar'ın haberine göre açıklama ekonomideki durgunluğu aşmaya yönelik.





Banka; aylık yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade ile 500 bin TL’ye kadar konut kredisi kullandıracak.





Ziraat açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:





"Ekonomimizin lokomotifi konumunda olan konut/inşaat sektörüne yönelik uzun yıllardır etkin finansal çözümler sunmaktayız. Bu kapsamda, Bankamızla çalışmakta olan firmaların elinde bulunan bitmiş birinci el ve henüz tamamlanmamış inşaatı devam etmekte olan konut satışlarının finansmanına destek verilecek ve böylelikle firmalarımızın elinde bulunan konut stokunun eritilmesine yönelik de önemli katkı sağlanmış olacaktır





Yapılan çalışma ile Bankamızca konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1,78 olarak belirlenmiştir. Bankamızla çalışmakta olan konut üreticisi firmaları da elini taşın altına koyarak, faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerimize faiz oranı aylık yüzde 0,98 olarak yansıtılacaktır.”