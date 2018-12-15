Samanyolu Haber /Gündem / Çiftçilerin bankası Ziraat Bankası inşaat sektörünü kurtarma peşinde /15 Aralık 2018 14:03

Çiftçilerin bankası Ziraat Bankası inşaat sektörünü kurtarma peşinde

Ziraat Bankası'ndan açıklama: Yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade ile 500 bin TL’ye kadar konut kredisi kullandıracağız.

SHABER3.COM

Ziraat Bankası yaptığı açıklama ile inşaat sektörüne destek vereceklerini ve "Yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade ile 500 bin TL’ye kadar konut kredisi kullandıracaklarını açıkladı.

Gazete Duvar'ın haberine göre açıklama ekonomideki durgunluğu aşmaya yönelik.

Banka; aylık yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade ile 500 bin TL’ye kadar konut kredisi kullandıracak.

Ziraat açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Ekonomimizin lokomotifi konumunda olan konut/inşaat sektörüne yönelik uzun yıllardır etkin finansal çözümler sunmaktayız. Bu kapsamda, Bankamızla çalışmakta olan firmaların elinde bulunan bitmiş birinci el ve henüz tamamlanmamış inşaatı devam etmekte olan konut satışlarının finansmanına destek verilecek ve böylelikle firmalarımızın elinde bulunan konut stokunun eritilmesine yönelik de önemli katkı sağlanmış olacaktır

Yapılan çalışma ile Bankamızca konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1,78 olarak belirlenmiştir. Bankamızla çalışmakta olan konut üreticisi firmaları da elini taşın altına koyarak, faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerimize faiz oranı aylık yüzde 0,98 olarak yansıtılacaktır.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çiftçilerin bankası Ziraat Bankası inşaat sektörünü... Sonraki Haber >>

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Soyguncular işi abarttılar

Soyguncular işi abarttılar

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

102 yaşında paraşütle atladı

102 yaşında paraşütle atladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:16:48