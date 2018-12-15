Samanyolu Haber /Gündem / Hani 2019 yılını tasarruf yılı ilan etmişlerdi : Meclis’e 66 yeni araç /15 Aralık 2018 13:47

Hani 2019 yılını tasarruf yılı ilan etmişlerdi : Meclis’e 66 yeni araç

Hükümetin tasarruf tedbirlerinin dışında tuttuğu TBMM, daha önce iki kez iptal edilen 66 araç kiralama ihalesini yeniden açtı. Aralarında ‘limuzin’in de bulunduğu 231 araçlık filonun sigortalanması için de ihaleye çıkıldı

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Filosunda onlarca araç bulunan TBMM, “tasarruf yılı” olarak adlandırılan 2019 yılında 66 yeni araç kiralamak için üçüncü kez ihale açtı.
TBMM Başkanlığı'nda İsmail Kahraman’ın görevinin son bulmasından önce 64, Binali Yıldırım’ın göreve başlamasından sonra ise 66 yeni araç kiralamak için ihale açan ancak bu ihaleleri daha sonrasında iptal eden TBMM, aynı ilanı yeniden yayımladı.

Yeni lüks araçlar

TBMM Başkanlığı, 2019 ve 2020 yıllarında kullanacağı tümü 1950 motor hacminde olması istenilen araçların 28’i için ayrı, 38’i için ayrı teknik özellikler belirledi. 1 Şubat 2019’da yapılması planlanan ihalenin teknik şartnamesine göre, kilometre sınırı olmaksızın, araçların tamir, bakım, onarım, lastik, yedek parça, kasko, zorunlu mali sorumluluk sigortası, motorlu taşıt vergisi ve benzeri tüm giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından karşılanacak.

TBMM Başkanlığı, kiralanacak 28 araç için, “2019 model, sıfır kilometre, dört silindir dizel, benzinli veya benzin-elektrikli hibrit motor, yol bilgisayarı” gibi özellikler istedi. 38 araç için ise “tam otomatik klima, deri döşeme, ısıtmalı koltuklar” gibi şartlar sıralandı.

Beş yedek araç

TBMM Başkanlığı, ihaleyi kazanan firmadan 66 aracın yanı sıra beş de yedek araç bulundurmasını istedi. İhale şartnamesinde konuyla ilgili olarak, “Yedek araçlar kurumumuza ait garajda her an hizmete girecek şekilde hazır bulundurulacak, ihtiyaç halinde derhal İdareye teslim edilecektir. Yedek araçlar için ücretlendirme yapılmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Limuzine kasko

TBMM'nin açtığı “Zorunlu Mali Sorumluluk ve Genişletilmiş Kasko Sigortası İhalesi” Meclis’in araç filosunu da ortaya çıkardı. Buna göre, aralarında, ‘limuzin’, otobüs ve minibüslerin de bulunduğu 231 araç için kasko ihalesi açıldı. TBMM’nin kaskolanacak araçları arasında makam otolarının yanı sıra Mercedes marka otobüsler, Hyundai marka limuzin, damperli kamyon, cenaze aracı ve çeşitli arazi araçları yer aldı.
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