Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin Suriye'deki müttefikinden şok açıklama... Afrin'de siviller öldü... /31 Ocak 2018 15:58

Türkiye'nin Suriye'deki müttefikinden şok açıklama... Afrin'de siviller öldü...

Türkiye'nin Suriye'deki müttefiki Rusya'dan Türkiye'yi kızdıracak bir açıklama geldi... Rusya Afrin'de siviller dahil birkaç yüz kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Rusya’dan Türkiye’nin Afrin harekâtıyla ilgili yeni açıklama…

Rus Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, harekâtta ‘aralarında sivillerin de bulunduğu birkaç yüz kişinin hayatını kaybettiğini’ söyledi..
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