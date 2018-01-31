Almanya'da koalisyon müzakerelerinde mülteciler konusunda uzlaşma

Buna göre geçici koruma statüsü verilen mültecilerin yakınları için aile birleşimi 31 Temmuz 2018’e kadar mümkün olmayacak. 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren ise her ay en fazla 1000 kişilik bir aile birleşimi gerçekleşecek. Bu da, yılda en fazla 12 bin sığınmacı yakınının Almanya’ya gelebileceği anlamına geliyor. Üzerinde uzlaşma sağlanan ortak taslak önümüzdeki Perşembe günü, koalisyon hükümetinin kurulmasından bağımsız, Federal Meclis oturumunda oylanacak. Koalisyon ön müzakerelerinde mültecilerin aile birleşimi konusunda sert tartışmalar çıkmış ve SPD ayda bin kişi kontenjana karşı çıkacağını açıklamıştı.







Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, mültecilerin aile birleşiminin çok az bir sayıyla sınırlanması konusunda, "Ailelerin bir arada olması çok önemliyse Türkiye'de de kalabilirler" şeklinde şaşırtıcı bir açıklama yapmıştı. Bakan birçok Suriyeli'nin yakının Türkiye'de yaşadığını ve aile birleşimi talebinde bulunanların Türkiye'ye gidebileceğini ima etmişti. Birlik Partileri ve SPD arasında daha önce karara bağlanan ülkeye gelecek sığınmacı sayısına kota getirilmesine ise sosyal demokratlar önceden onay verdi. Buna göre yılda en fazla 180 ila 220 bin sığınmacı ülkeye gelebilecek. Koalisyon müzakerelerinin bu hafta sonunda sonuçlanması, 4 Şubat tarihinde muhtemelen son müzakere turunun yapılması planlanıyor. Gelecek hafta 8 Şubat'ta karnaval sezonunun en yoğun günleri başlamadan müzakerelerin tamamlanması hedefleniyor. Ardından SPD, koalisyon sözleşmesini 440 binin üzerinde üyesinin onayına sunacak. Mektupla oylamanın üç hafta süreceği tahmin ediliyor, yeni hükümetin ise Mart ayına kadar oluşturulması amaçlanıyor.





Öte yandan SPD’nin koalisyona girmesi durumunda sağ popülist ve İslam düşmanı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Federal Meclis’te ana muhalefet rolünü üstlenecek. 24 Eylül 2017 seçimlerinde yüzde 12,7 oy alarak Federal Meclis'te 92 milletvekiliyle temsil edilmeye hak kazanan AfD’nin, ana muhalefet olarak konuşma hakkı diğer partilere kıyasla daha uzun olacak. Gözlemciler, AfD milletvekillerinin bu konumlarını kullanarak, genel kuruldaki tartışma konularını yabancılar, iç güvenlik ve "İslamlaşma" gibi ana başlıklar etrafından şekillendirmeye çalışacaklarından yola çıkıyor.





AFD'nin oyu artıyor





Bu arada yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre AFD’nin oy oranı her geçen gün artıyor. Anketlere göre ülkede yeniden seçim yapılması halinde AfD’nin oyu yüzde 14’e yükselecek. Seçimde yüzde 20 alan Sosyal Demokratlar tarihlerinin dip noktasını görerek, yüzde 17'ye gerilerken, Hristiyan Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) oyu yüzde 33, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oy oranı yüzde 11, Sol Parti'nin oyu ise yüzde 10 olarak belirlendi.