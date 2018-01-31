Samanyolu Haber /Gündem / Af Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç tahliye edildi /31 Ocak 2018 15:44

Af Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç tahliye edildi

"Büyükada toplantısı davası"nda tek tutuklu sanık, Af Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç tahliye edildi.

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İstanbul Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra haklarında dava açılan biri tutuklu 11 insan hakları savunucularının yargılandığı davanın üçüncü duruşması İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada tutuklu yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, tahliye edildi.

Duruşma öncesi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde yapılan açıklamada konuşan İnsan Hakları Ortak Platformu'ndan (İHOP) Feray Salman, soruşturma ve dava sürecindeki hukuksuzluklara dikkat çekti. Salman, "Hukuken hiç açılmaması gereken bu dava, ne yazık ki halen vicdanları kanatmaya devam ediyor. Davada halen tek tutuklu sanık durumundaki Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın derhal tahliye edilmesini, ortada herhangi bir suç bulunmaksızın uzun bir soruşturma sürecine ve ağır bir karalama kampanyasına maruz kalan hak savunucularının tümünün hakkında açılmış olan bu temelsiz davanın bir an önce beraat kararı verilerek sonuçlandırılmasını istiyoruz" dedi.
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