Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye'nin Sudan'daki tarım projesi çöktü /03 Temmuz 2019 21:42

Türkiye'nin Sudan'daki tarım projesi çöktü

Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, RS FM'de yayımlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programında Türkiye'nin Sudan'da planladığı tarım projesinin iptal edildiğini açıkladı.

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RS FM'de Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programında konuşan Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, Türkiye'nin Sudan'da kiraladığı tarım arazisi ile ilgili projenin bugün sonlandırıldığını ifade etti.

Türkiye, Sudan’dan 99 yıllığına kiralanan 780 bin 500 hektarlık tarım arazisinde yetiştirilecek ürünlerle fiyatların ucuzlamasını hedefliyordu. 

Tarımla projelerinin uygulamaya geçirilemediğini ve üretimin planlı olarak yapılmadığını söyleyen Yıldırım, Sudan'da yönetim değişikliğiyle birlikte projenin de sona erdiğini belirtti.

Sudan'da devlet başkanı Ömer El Beşir, Nisan ayında ordunun yönetime müdahalesiyle 30 yıllık iktidarının ardından istifa etmişti.
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