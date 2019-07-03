Samanyolu Haber /Politika / Karamollaoğlu "Cumhurbaşkanlığı sistemi devam edebilir" dedi ama... /03 Temmuz 2019 21:52

Karamollaoğlu "Cumhurbaşkanlığı sistemi devam edebilir" dedi ama...

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, SP Eğitim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanlığı sistemi, devam edebilir; ama Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması kaydıyla. Onun karşısında, yeri geldiğinde Cumhurbaşkanı'nı sorgulayacak, denetleyecek güçlü Meclis'e ihtiyaç var" dedi.

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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, SP Eğitim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin konuştu. Karamollaoğlu,  "Cumhurbaşkanlığı sistemi, devam edebilir; ama Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması kaydıyla. Onun karşısında, yeri geldiğinde Cumhurbaşkanı'nı sorgulayacak, denetleyecek güçlü Meclis'e ihtiyaç var" diye konuştu.

'MECLİS CUMHURBAŞKANI'NI DENETLEMELİ'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin konuşan Karamollaoğlu, "Bizim kanaatimiz şu ki süratle bütün partileri Cumhurbaşkanı toplamalı, herkesi tatmin edecek, Türkiye'ye huzur getirecek, toplumun Meclis'te temsil edilmesine fırsat sağlayacak bir düzenleme yapılsın. Cumhurbaşkanı bugünkü haliyle bir partinin genel başkanı olmamalı, tarafsız olmalı; çünkü ülke sıkıntıya girdiğinde kucaklayıcı bir makama ihtiyaç var. Biz temsilde adaletin mutlaka gerçekleşmesi, yüzde 10 gibi yüksek bir barajın kesinlikle olmaması gerektiğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi devam edebilir; ama Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olması, bir parti genel başkanı olmaması kaydıyla. Fakat onun karşısında yeri geldiğinde Cumhurbaşkanı'nı sorgulayacak, denetleyecek güçlü Meclis'e ihtiyaç var" açıklamasında bulundu.
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