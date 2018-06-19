Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'nin risk primi Yunanistan'ı geçti /19 Haziran 2018 03:01

Türkiye'nin risk primi Yunanistan'ı geçti

Yunanistan, borç krizi nedeniyle risk primi en yüksek ülkelerden biri durumundaydı. Mayıs başından bu yana yükselişte olan Türkiye’nin risk primi, dün Yunanistan’ı geçti ve Türkiye ‘iflas riski’ en yüksek ülkelerden biri haline geldi.

SHABER3.COM

Bir ülkenin "iflas riski" açısından önemli göstergelerden biri olarak kabul edilen risk primi (CDS) Türkiye için yükselişte.
Mayıs'tan bu yana artışta olan risk primi dün Yunanistan'ı geçti. Bir yıl önce 190-195 civarında olan CDS dün 323.8'e ulaştı. Söz konusu artış Türkiye'nin yüksek döviz borç stokunu çevirebilmek için daha yüksek faiz oranlarından borçlanması anlamına geliyor.

CDS NEDİR?

Ülkelerin kredi borçlanma maliyetlerini artıran risk primi, CDS (Credit Default Swap). "Batık Borçlar İçin Sigorta Primi" veya "Kredi İflas Takası Primi" olarak çevrilmektedir CDS bir tür sigorta poliçesidir. Diğer sigorta türlerinde olduğu gibi, belli bir sigorta primi karşılığı risk sigorta edilmektedir.

Ülke CDS'lerinde sigorta konusu, ülkenin dış piyasalarda sattığı tahvillerin ve bonoların ana paralarının veya faizlerinin, ülkenin güç duruma düşmesi nedeniyle ödenememesi riski diğer bir anlatımla "iflas riski"dir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'nin risk primi Yunanistan'ı geçti Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu

OHAL ile AKP'nin yok ettiği hayatlar....

OHAL ile AKP'nin yok ettiği hayatlar....

Fazla değil beş gün önce söylediğini inkar etti...

Fazla değil beş gün önce söylediğini inkar etti...

AKP açık açık tehdit ediyor...

AKP açık açık tehdit ediyor...

Miting meydanında şehit annesine ev hediyesini verdi

Miting meydanında şehit annesine ev hediyesini verdi

Ankara-Berlin hattında yeni 'AKP videoları' gerginliği

Ankara-Berlin hattında yeni 'AKP videoları' gerginliği

Hidayet Türkoğlu'na Fenerbahçe taraftarından protesto şoku

Hidayet Türkoğlu'na Fenerbahçe taraftarından protesto şoku

Adalet yürüyüşünden ilk kez yayınlanan görüntüler

Adalet yürüyüşünden ilk kez yayınlanan görüntüler

Ünlülerden sandığa çağrı

Ünlülerden sandığa çağrı

Erdoğan'dan sandık taktikleri....

Erdoğan'dan sandık taktikleri....
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:38:46