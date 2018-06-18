Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın ruh halini 6 uzmana analiz ettirdiler /18 Haziran 2018 17:08

Erdoğan'ın ruh halini 6 uzmana analiz ettirdiler

Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde ve halka açık konuşmalarında aleni yalan söylemesi, çarpıtmalara başvurması ya da basit şeyleri karıştırarak zaman zaman öfke nöbetini andıran konuşmalar yapması dikkati çekiyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerdeki gafları muhalefet partilerinde en çok konuşulan konulardan biriydi. Gazete duvar'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda özel çalışma yaptırmış. 

Haberde Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir ismin ifadesine göre Erdoğan’ın duygu durumuyla ilgili CHP kişilik analizi yaptırmış. Kaynağın ifadesiyle bundan üç yıl önce Erdoğan’ı tahlil etmeleri için genel merkeze bu alanın en yetkin isimlerinden 6 psikologu çağıran CHP Genel Başkanı, Erdoğan’ın ruh haliyle ilgili bir brifing aldı. Psikologlar bu brifingde Kılıçdaroğlu’na “narsistik kişilik bozukluğu”nun en temel belirtilerini sıralayarak şunları söyledi:

“Narsistik kişilik bozukluğunun en temel özelliği kişinin kendisini herkesten üstün görmesidir. Bu kişiler sürekli övgü beklerler, hâkimiyetin daima kendilerinde olmasını isterler. Bunu sağlayamadıklarında öfkelenirler. Suçluluk duymadan karşılarındaki kişileri sömürürler. Empatiden yoksundurlar. Hatalı olduklarını ima etmeye çalışsanız da asla anlamazlar, inkâr ederler. Başkalarını sık sık aşağılarlar ve bundan büyük bir haz duyarlar.”
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