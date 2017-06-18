Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin imajı Akademik dünyayı etkiliyor /18 Haziran 2017 11:01

Türkiye'nin imajı Akademik dünyayı etkiliyor

Türkiye'deki gelişmeler çerçevesinde, değişim programları kapsamında Türkiye'yi tercih eden Alman öğrenci ve bilim insanlarının sayısının iki yıl içerisinde ciddi oranda düştüğü belirlen

Türkiye'nin imajı Akademik dünyayı etkiliyor

Değişim programları kapsamında Türkiye'yi tercih eden Alman öğrenci ve bilim insanlarının sayısının son iki yıl içerisinde ciddi oranda azaldığı belirlendi.
Alman Akademik Değişim Servisi'nin (DAAD) MDR'e aktardığı veriler, Avrupa Birliği'nin öğrenci değişim programı Erasmus kapsamında Türkiye'ye giden Alman öğrencilerin sayısının iki yıl içinde neredeyse yarı yarıya düştüğünü gözler önüne koydu. 2015 yılında yurt dışı çalışmaları için 2 bin 250 Alman öğrenci Türkiye'yi tercih ederken, bu rakamın 2016 yılında bin 240'a gerilediği kaydedildi.

Benzer bir düşüşün, Türkiye'yi tercih eden Alman akademisyenlerin sayısında yaşandığı ortaya çıktı. DAAD'ye göre, 2015 yılında toplam 260 Alman bilim insanı çalışmaları için Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumunu tercih ederken, bu rakamın 2016 yılında 60'a düştüğü aktarıldı.

Neden "Türkiye'deki toplumsal durum"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir DAAD sözcüsü, "Güncel verilere baktığımızda yükseköğretim çalışanları ve öğretim görevlilerinin hareketliliğinde ciddi bir kırılma göze çarpıyor" dedi. Sözcü, yaşanmakta olan bu gerilemeye "Türkiye'deki toplumsal durumun bütününü", 15 Temmuz darbe girişimini ve gerçekleşen terör saldırılarını gerekçe gösterdi.

Öte yandan DAAD sözcüsü, Türk tarafının Avrupalı ortaklar, AB Komisyonu ve DAAD ile birlikte şartları 2014 yılındaki seviyeye geri döndürme konusunda çaba sarfettiğini belirtti. Bu çerçevede Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının yaz sonrasında bilgilendirme etkinlikleri düzenlemesi bekleniyor.
Bu yıl Avrupa'da, 1987 yılından beri sürdürülmekte olan Erasmus öğrenci değişim programının 30'uncu yaşı kutlanıyor. Adını Hollandalı hümanist Desiderius Erasmus'tan alan programda Türkiye 2004 yılından beri yer alıyor. Erasmus programıyla, Avrupalı öğrenciler bir ya da iki sömestr boyunca Türk üniversitelerinde, aynı şekilde Türk öğrenciler de Avrupa üniversitelerinde öğrenim görme fırsatı yakalıyor.
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