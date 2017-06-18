Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Suudi Arabistan'a da asker göndermeyi teklif etmiş... /18 Haziran 2017 11:12

Türkiye Suudi Arabistan'a da asker göndermeyi teklif etmiş...

Suudi Arabistan basınının askeri kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Kral Selman Türkiye'nin askeri üs kurmasına izin vermedi.

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı WAS'ın hükümet yetkililerine dayandırdığı haberde Riyad yönetiminin ülkesinde askeri üs kurulmasına izin vermeyeceği açıklandı.

Haberde, Riyad'ın askeri gücünün 'en üst seviyede olduğu' ve dışarıdan ülkesine askeri güç sokmayı düşünmediği belirtildi. AFP’nin haberine göre; Suudi bir yetkili, ülkelerinde Türkiye’ye ait bir askeri üsse ihtiyaç olmadığını ve bu sebeple bunun hoş karşılanmayacağını açıkladı.

Cuma günü Körfez ülkeleriyle ile Katar arasındaki kriz hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’da faaliyete geçen benzer bir askeri üssün Suudi Arabistan’da da kurulmasını teklif etmişti.
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